В Киеве девушка догола разделась перед полицейскими из-за преподавателя

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В Киеве девушка догола разделась на митинге за увольнение художественного руководителя «Молодого театра» и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, которого обвиняют в домогательствах к артисткам и студенткам. Об этом пишут украинские СМИ.
Отмечается, что речь идёт об Андрее Билоусе. Ранее часть коллектива «Молодого театра» обратилась к городским властям с требованием отстранить мужчину от должности худрука. Сотрудники подтвердили, что сталкивались с домогательствами со стороны начальника.
А в понедельник перед зданием Киевской администрации прошёл митинг с тем же требованием. В какой-то момент одна из участниц шествия разделась догола и попыталась скрыться от полицейских. Однако они приступили к задержанию, чем спровоцировали массовые потасовки протестующих. Люди начали набрасываться на правоохранителей.
После этого инцидента ещё несколько участников митинга начали раздеваться по пояс. Они скандировали «Ганьба» (в переводе с украинского – позор) и «Полиция против закона».
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А в понедельник перед зданием Киевской администрации прошёл митинг с тем же требованием. В какой-то момент одна из участниц шествия разделась догола и попыталась скрыться от полицейских. Однако они приступили к задержанию, чем спровоцировали массовые потасовки протестующих. Люди начали набрасываться на правоохранителей.
После этого инцидента ещё несколько участников митинга начали раздеваться по пояс. Они скандировали «Ганьба» (в переводе с украинского – позор) и «Полиция против закона».
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Анастасия Чинкова