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В Киеве девушка догола разделась перед полицейскими из-за преподавателя

В Киеве девушка догола разделась на митинге за увольнение худрука Андрея Билоуса
Фото: iStock/olegda88

Фото: iStock/olegda88

В Киеве девушка догола разделась на митинге за увольнение художественного руководителя «Молодого театра» и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, которого обвиняют в домогательствах к артисткам и студенткам. Об этом пишут украинские СМИ.
Отмечается, что речь идёт об Андрее Билоусе. Ранее часть коллектива «Молодого театра» обратилась к городским властям с требованием отстранить мужчину от должности худрука. Сотрудники подтвердили, что сталкивались с домогательствами со стороны начальника.

А в понедельник перед зданием Киевской администрации прошёл митинг с тем же требованием. В какой-то момент одна из участниц шествия разделась догола и попыталась скрыться от полицейских. Однако они приступили к задержанию, чем спровоцировали массовые потасовки протестующих. Люди начали набрасываться на правоохранителей.



После этого инцидента ещё несколько участников митинга начали раздеваться по пояс. Они скандировали «Ганьба» (в переводе с украинского – позор) и «Полиция против закона».

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#сотрудники
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#протесты
#театр
#университет
#украина
#киев
Истязавшей 1,5-годовалую дочь россиянке ужесточили приговор
10 февраля 2025, 20:48

Фото: iStock/Elena Horrmann

Россиянке, которая истязала свою 1,5-годовалую дочь, ужесточили приговор. Как сообщает кемеровская прокуратура, женщине увеличили срок на один месяц — до 3 лет и 2 месяцев колонии общего режима.
«С октября по декабрь 2023 года женщина систематически избивала дочку электрическим шнуром, руками и другими предметами, неоднократно закрывала девочку в сундуке и оставляла ее в холодном помещении зимой без верхней одежды», — отмечает издание «Сiбдепо».
С требованием ужесточить приговор в суд обратилась прокуратура города Таштагол. В ведомстве заявили, что предыдущее наказание было чрезмерно мягким для фигурантки.

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#суд
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#школьник
#наказание
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Очевидное-невероятное: Сын бывшего главы Роскомнадзора отдал мошенникам ₽65 млн
Сын бывшего главы Роскомнадзора отдал мошенникам 65 миллионов рублей
10 февраля 2025, 20:46

Фото: istockphoto/artoleshko

20-летний сын генерального директора «Газпром-медиа», бывшего руководителя Роскомнадзора Александра Жарова передал мошенникам 65 миллионов рублей. Кроме того, в руки убедительных аферистов перешла дорогостоящая коллекция часов.
Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Мошенники, позвонив Николаю Жарову, представились сотрудниками сотового оператора и предложили продлить якобы заканчивающийся договор на обслуживание SIM-карты. Молодой человек продиктовал злоумышленникам код из СМС, предоставив им тем самым доступ к своим «Госуслугам».

Затем, находясь под непрерывным психологическим давлением, Жаров-младший передал курьерам 49 миллионов рублей, 36 тысяч долларов, 133 тысячи евро, после чего отнес в ломбард 16 часов высокой стоимости. Сотрудница ломбарда, заподозрив неладное, вызвала правоохранителей. Злоумышленников разыскивает полиция. Папа хватается за голову, укоряя себя за недостаточное воспитание и обучение великовозрастного сына.

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#смс
#роскомнадзор
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«Худшее свидание года»: девушка угнала BMW у продюсера на одной из московских заправок
Mash: в Москве девушка угнала с заправки BMW своего ухажёра
10 февраля 2025, 19:37

Фото: iStock/Bilanol

На одной из московских заправок девушка угнала элитный автомобиль у мужчины, с которым отправилась на свидание, но далеко ей уехать не удалось. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что музыкальный продюсер Егор, который сотрудничал с Элджеем и Vacio в клубе познакомился с девушкой Софией и предложил ей поехать с ним. Девушка согласилась. По дороге они заехали на заправку, и пока Егор оплачивал топливо, София угнала его BMW 5.

На опубликованных кадрах видно, как парень побежал за машиной, требуя остановиться.

Однако уехать девушке далеко не удалось. Через пять километров, на Ленинградском шоссе, она попала в ДТП.

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#продюсер
#девушка
#автомобиль
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Марина из Абакана силой принудила экс-любовника признать отцовство. От кого родила гулящая мать выяснилось на шоу «Мужское/Женское»
10 февраля 2025, 15:52

Владимир Голубовский (Фото: скриншот т/п «Мужское/Женское»)

Семейная драма разыгралась в 2023 году в городе Абакан. Молодая мама угрозами и физическим насилием пыталась заставить предполагаемого отца ребенка признать родительство. Юноша был вынужден обратиться в популярное ток-шоу за защитой своей жизни и честного имени. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Короткая связь с последствиями


Владимир Голубовский завязал кратковременные отношения с Мариной в конце 2022 года. Пара прожила в съемной комнате 2 счастливые недели, после чего молодой человек решил вернуться к своей бывшей девушке Алине.

Жизнь с возлюбленной текла в своем русле до тех пор, пока не объявилась 2-недельная любовь Марина с заявлением, что она родила сына Егора и теперь он должен признать родство и платить алименты. Владимир, уверенный в том, что отцом он быть не может, естественно, отказался от новой родни и постарался максимально оградиться от общения с Мариной.

После этого молодая мама начала угрожать расправой Голубовскому, непокорного «отца» друзья девушки избивали, преследовали и даже вламывались в дом, разбивая при этом окна. Агрессивные действия новоиспечённой мамочки больше всего отразились на беременной девушке Голубовского Алине. Из-за непрекращающихся конфликтов беременность проходила с осложнениями, и ребёнок появился на свет раньше времени с серьёзными патологиями.

Отцовство предлог, нужны были деньги


Марина Винникова (Фото: скриншот т/п «Мужское/Женское»)

Как позже выяснилось, террор семьи Голубовского Марина вела не ради сына, ей нужны были деньги. Как до рождения ребенка, так и после девушка вела асоциальный образ жизни, часто уходила из дома и могла позволить себе пожить неделю-другую с очередным мужчиной. Так было и с Владимиром, но она забеременела, и источник дохода образовался сам собой. А денег не хватало: алкоголь, наркотики и разгульная жизнь матери съедали все детские пособия, поэтому она решила дополнительно требовать средства с Голубовского.

Бабушка оказалась умнее


Владимир Голубовский с сыном Егором (Фото: скриншот т/п «Мужское/Женское»)

Мать Марины, Анастасия, понимая, что дочь уже не остановить на пути в никуда, решила спасать внука и подала в суд на лишение дочери родительских прав. В квартиру, где проживает ребенок, стали наведываться органы опеки. Но и это не останавливало дочь от постоянного кутежа, ведь Марине ребенок был не нужен, только деньги за него.

Окончательную точку в выяснении отцовства поставил ДНК-тест, сделанный на шоу «Мужское и женское», который подтвердил отцовство Голубовского. Теперь у бабушки есть шанс с помощью алиментов от биологического отца поставить внука на ноги.


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Актёр Марк Вдовин обнаружил мёртвого мужчину перед дверью своей квартиры
10 февраля 2025, 14:30

Марк Вдовин (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актёр Марк Вдовин обнаружил около двери своей квартиры мёртвого мужчину. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что это случилось вечером 7 февраля. 32-летняя звезда «Подольских курсантов» пришёл домой на улице Алабяна в Москве и увидел, что около его двери лежит человек без сознания.

Вдовин оперативно вызвал скорую помощь, однако прибывшим на место медикам осталось только констатировать смерть. По предварительной версии, мужчина скончался от передозировки наркотиков.

Погибшим оказался 28-летний житель Московской области Игорь С.

Напомним, что недавно подобный случай произошёл со звездой российского кинематографа Гошей Куценко. В его автомобиле, припаркованном во дворе, обнаружили тело мёртвой девушки. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».

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#наркотики
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