На западе Украины прошли протесты из-за блокпостов на границе с Белоруссией

Следите за нашими новостями в удобном формате

В селе Старое, расположенном в Ровненской области на западе Украины, прошел митинг местных жителей с требованием убрать блокпосты, установленные вблизи государственной границы с Белоруссией. Соответствующая информация появилась в украинских СМИ.