На западе Украины прошли протесты из-за блокпостов на границе с Белоруссией

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В селе Старое, расположенном в Ровненской области на западе Украины, прошел митинг местных жителей с требованием убрать блокпосты, установленные вблизи государственной границы с Белоруссией. Соответствующая информация появилась в украинских СМИ.
Как сообщил представитель Госпогранслужбы республики Андрей Демченко, протестующие требуют отменить проверки транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин, а также убрать контрольный пост.
Кроме того, жители села требуют разрешить беспрепятственный сбор дикоросов в окрестностях, несмотря на действующие режимные ограничения. Местные жители выражают недовольство по поводу установленных рвов и колючей проволоки вокруг села, утверждая, что на границе отсутствуют белорусские войска.
После переговоров с представителями Госпогранслужбы протестующие разошлись, однако предупредили о возможном повторном блокировании дороги в случае невыполнения их требований.
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Кроме того, жители села требуют разрешить беспрепятственный сбор дикоросов в окрестностях, несмотря на действующие режимные ограничения. Местные жители выражают недовольство по поводу установленных рвов и колючей проволоки вокруг села, утверждая, что на границе отсутствуют белорусские войска.
После переговоров с представителями Госпогранслужбы протестующие разошлись, однако предупредили о возможном повторном блокировании дороги в случае невыполнения их требований.
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Дарья Осипова