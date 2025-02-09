Под Киевом нашли жестоко избитым преподавателя университета, задержанного сотрудниками ТЦК

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Преподавателя Львовского национального университета имени Ивана Франко нашли избитым под Киевом после задержания сотрудниками военкомата. Об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) задержали Степана Бильченко около Стрыйского рынка во Львове, когда он шёл на работу в университет. Через два часа его заставили пройти военно-врачебную комиссию. Впоследствии преподавателя обнаружили на обочине трассы в районе Киева с переломом черепа и отёком мозга.
По данным местных СМИ, преподаватель находится в критическом состоянии.
Ранее покинувший Украины депутат Верховной рады Артём Дмитрук сообщал, что ежедневно в стране от побоев в военкоматах и воинских частях умирают десятки украинцев.
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По данным местных СМИ, преподаватель находится в критическом состоянии.
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Анастасия Чинкова