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Под Киевом нашли жестоко избитым преподавателя университета, задержанного сотрудниками ТЦК

Под Киевом нашли жестоко избитым преподавателя, задержанного сотрудниками ТЦК
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Преподавателя Львовского национального университета имени Ивана Франко нашли избитым под Киевом после задержания сотрудниками военкомата. Об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) задержали Степана Бильченко около Стрыйского рынка во Львове, когда он шёл на работу в университет. Через два часа его заставили пройти военно-врачебную комиссию. Впоследствии преподавателя обнаружили на обочине трассы в районе Киева с переломом черепа и отёком мозга.

По данным местных СМИ, преподаватель находится в критическом состоянии.



Ранее покинувший Украины депутат Верховной рады Артём Дмитрук сообщал, что ежедневно в стране от побоев в военкоматах и воинских частях умирают десятки украинцев.

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«Отчаянный разговор»: Депутат Чепа оценил возможный тон беседы Путина и Трампа
Депутат Чепа назвал возможный разговор Путина и Трампа «отчаянным»
09 февраля 2025, 17:13

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

Телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, о факте которого заявил прессе его американский коллега Дональд Трамп, мог быть «отчаянным» по форме. Тем не менее, он наверняка был (или будет) по существу дела.
Об этом в беседе с изданием NEWS.ru заявил первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий также не сомневается, что переговорам лидеров двух государств предшествовали контакты спецслужб, которые тщательно готовили этот разговор.

«На основании этого разговора Трамп заявил, что состоится встреча с Зеленским. Он вызовет Зеленского в Вашингтон, и на следующей неделе тот прибудет и выслушает, что ему скажет Трамп», — считает депутат.

Ранее американский лидер сказал журналистам, что уже общался по телефону с Владимиром Путиным, однако отказался уточнять, сколько раз он контактировал с президентом РФ.

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Ирина Чеснокова: «Я потеряна и разбита» — как звезда покинула Россию и открыла бар в Турции, чтобы переждать СВО
09 февраля 2025, 17:03

Ирина Чеснокова (Фото: vk.com/irinushshshka)

Одна из главных актрис юмористического телешоу «Однажды в России» на ТНТ Ирина Чеснокова больше не появляется на экранах телевизора, артистка также пропала с радио, и причиной тому переезд в другую страну.
Актриса не смогла принять сторону России в начавшейся спецоперации и предпочла дожидаться окончания конфликта в Турции. Об оставленной в России карьере и жизни Чесноковой за пределами родины читайте в материале «Радио 1».

Становление карьеры


Ирина Чеснокова родилась 9 февраля 1989 года в Воронеже. Окончила факультет журналистики и факультет романо-германской филологии Воронежского государственного университета. В студенческие годы Ирина была участницей университетской команды КВН «Мама кошки». С 2009 года она стала частью санкт-петербургской команды КВН «Факультет журналистики», а в 2011 году, под её руководством, команда завоевала вице-чемпионство в Премьер-лиге КВН.

В 2012 году Ирина переехала жить в Москву и начала работать на радио. Она стала ведущей программы «НеБудни-шоу» на радиостанции Comedy Radio. Кроме того, Ирина занимала должности креативного продюсера и шеф-редактора шоу «Comedy Баттл».

С 2014 по 2017 год Ирина была одной из ведущих актрис популярного телевизионного шоу «Однажды в России». Чеснокова объяснила свой уход из шоу тем, что осознала невозможность дальнейшего развития и что это её предел. После ухода она долгое время не могла найти себя.

Спустя какое-то время она начала вести кулинарное трэвел-шоу «Погоня за вкусом» на телеканале ТВ-3 и начала радовать своих зрителей собственным YouTube-шоу «Бар в большом городе».

Роли в кино


Ирина Чеснокова (Фото: vk.com/irinushshshka)

Были в карьере артистки и съемки в кино. Ирина Чеснокова с 2015 года появлялась каждый год в новой картине. Среди ее ролей были: агент похоронного бюро в картине «Портфолио», девушка в машине в фильме «Копия верна», роль Марины в «Гражданском браке» и Тамарка-повариха в «Хрониках параноика». В 2018 году она сыграла Таню в фильме «Не в форме», а в 2019 году — роль жены Кости в картине «Учителя». Наконец, в 2020 году Ирина исполнила роль Майи Дружининой в фильме «Идеальная семья».

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Все изменило СВО


Ирина Чеснокова не смогла справиться с происходящими событиями и приняла решение покинуть страну, чтобы переждать конфликт. Через несколько дней после начала спецоперации она поделилась своими эмоциями в посте в социальных сетях.

«Десятый день у меня разрывается сердце. За тех, кто выходит, за тех, кого забирают, за тех, кто парализован от этой несправедливости. За тех бедолаг, которых с учений отправили на, как сказали в беседе со стюардессами, «спецоперацию». За тех, в чьи дома и семьи пришел ад. Я никогда в жизни не была так разбита и потеряна. Мне казалось, что выход есть всегда. Сейчас я его не вижу», — говорила артистка.

Временное место жительства — Турция


Ирина Чеснокова (Фото: vk.com/irinushshshka)

После отъезда из России Чеснокова некоторое время путешествовала по миру, останавливалась пожить в ОАЭ, и в итоге решила обосноваться в Турции. В этой стране артистка совместно со своими друзьями открыла бар.

«Большей частью команды мы остались в Турции и поняли, что вокруг большое русскоязычное комьюнити. Мы попали в город Каш, потому что в Стамбуле было не очень приятно находиться: холодно, снег, душевное состояние и погода совпадали, это убивало. Мы поняли, что надо ехать куда-то, где есть хотя бы немного солнца. Каш — это прекрасный маленький городок на берегу Средиземного моря», — цитирует Чеснокову издание forbes.ru.

Само собой с открытием бизнеса в чужой стране были сложности, но все со временем решилось. В Турции оказалось большое количество русскоязычного населения, которое поддержало команду Чесноковой в открытии бара.

«Мы открылись просто на экс-мусорке, разобрав ее, чуть-чуть переделав. Из говна и веток, как и все в Турции», — поделилась артистка.

Несмотря на то, что дела в Турции идут неплохо, Ирина Чеснокова все же не исключает того, что она вернется домой, к родным и близким в Россию.


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Захарова: Зеленский не хуже Трампа знает, как закончить конфликт за 24 часа
09 февраля 2025, 15:34

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Просроченный украинский президент Владимир Зеленский не хуже «предвыборного» Трампа знает, как завершить конфликт в его пока ещё стране за 24 часа. Недавно он заявил, что Украина ни дня не может продержаться без помощи Штатов.
Об этом в разговоре с РИА Новости напомнила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мне кажется, я слышала даже версии того, что украинский конфликт можно решить за один день. Многие, кстати говоря, как-то к этому относились иронично. Но на это же ответил сам Зеленский. Он прямо сказал, что они и дня не протянут без американской помощи. Не кажется ли вам это даже не совпадением? Вот вам и ответ на вопрос», — порассуждала спикер российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат напомнила: Россия выражала готовность к переговорам ещё до начала специальной военной операции, когда Москва стремилась всеми силами избежать негативного развития событий.

Ранее Зеленский говорил о том, что Украина может потерять еще больше территорий, если США будут задерживать предоставление военной и финансовой помощи.

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Заградотряды ВСУ расстреляли украинских пограничников при бегстве в Курской области
Заградотряды ВСУ расстреляли украинских пограничников у Свердликово
09 февраля 2025, 13:22

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Заградительные отряды ВСУ открыли огонь по группе украинских пограничников, попытавшихся сбежать из населённого пункта Свердликово в Курской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.
Отмечается, что 10 украинских пограничников попытались совершить побег, но попали под обстрел заградительного отряда.

Также издание пишет, что в настоящее время украинские войска минируют подъезды к Свердликово. ВС РФ, в свою очередь, продолжают выбивать противника из опорных пунктов на этом участке фронта.

Ранее в этот день сообщалось, что российские войска освободили населённый пункт Орехово-Васильевку в ДНР.

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ВС РФ освободили Орехово-Васильевку в ДНР
09 февраля 2025, 12:45

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Орехово-Василевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль посёлок удалось благодаря активным и решительным наступательным действиям подразделений группировки войск «Юг».

Кроме того, бойцами группировки было нанесено поражение формированиям трёх механизированных украинских бригад в районах населённых пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино в Республике.

Потери ВСУ в зоне действия Южной группировки войск составили до 180 человек.

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