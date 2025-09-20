На севере Москвы загорелся ангар с кислородными баллонами
Крупный пожар произошел в ангаре с кислородными баллонами на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Возгорание случилось на складе строительных материалов на улице Пяловская в Западном Дегунино. На место ЧП оперативно прибыли спасатели. Тушение пожара осложнялось наличием в ангаре кислородных баллонов, которые создавали угрозу взрыва.
Вскоре в пресс-службе МЧС России сообщили, что возгорание ликвидировано. Для борьбы с огнем были задействованы 33 специалиста и 11 единиц техники.
По последней информации, пострадавших в результате пожара нет.
