На севере Москвы загорелся ангар с кислородными баллонами

20 сентября 2025, 00:07

Фото: iStock/Distortion Media

Крупный пожар произошел в ангаре с кислородными баллонами на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.





Возгорание случилось на складе строительных материалов на улице Пяловская в Западном Дегунино. На место ЧП оперативно прибыли спасатели. Тушение пожара осложнялось наличием в ангаре кислородных баллонов, которые создавали угрозу взрыва.



Вскоре в пресс-службе МЧС России сообщили, что возгорание ликвидировано. Для борьбы с огнем были задействованы 33 специалиста и 11 единиц техники.



