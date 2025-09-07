В российском регионе полыхающая машина вылетела на строящийся мост и рухнула в реку — видео

07 сентября 2025, 23:44

SHOT: В Башкирии машина вылетела на строящийся мост, загорелась и упала в реку

Фото: iStock/trikolor

В Башкирии автомобиль вылетел на строящийся мост, загорелся и рухнул в реку Быстрый Танып. Кадры происшествия опубликовали в Telegram-канале SHOT.