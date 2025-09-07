В российском регионе полыхающая машина вылетела на строящийся мост и рухнула в реку — видео
В Башкирии автомобиль вылетел на строящийся мост, загорелся и рухнул в реку Быстрый Танып. Кадры происшествия опубликовали в Telegram-канале SHOT.
Инцидент произошел в Бураевском районе. Водитель очень сильно разогнался и пролетел опалубку моста. На видео запечатлен момент того, как машина «таранит» конструкцию. После авто загорелось прямо в полете и рухнуло в воду.
По предварительным данным, находившийся за рулем мужчина выжил. Его доставили в местное медицинское учреждение для оказания помощи и обследования.
Ранее сообщалось, что в северо-западном районе Москвы столкнулись два автомобиля и электробус. ДТП случилось на улице Мнёвники вечером 7 сентября, около 18:14. Один из водителей автомобиля грубо нарушил правила перестроения и превысил скорость, затем врезался в другую машину и электробус маршрута М3.
