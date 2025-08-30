Достижения.рф

В Киеве киллер открыл огонь по экс-спикеру Верховной Рады и скрылся на электровелосипеде

В Киеве застрелен бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий
Фото: Istock / Nomadsoul1

В Киеве убит бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Об этом сообщает SHOT.



По словам очевидцев, неизвестный мужчина произвёл около восьми выстрелов, после чего убрал пистолет в сумку и скрылся с места преступления на электровелосипеде.

Политик скончался до прибытия врачей.
Это не первое покушение на Парубия — в 2014 году неизвестный бросил ему под ноги гранату, однако она откатилась под автомобиль и взорвалась, не причинив вреда депутату.

Андрей Парубий был известен как сторонник украинских националистов. Его имя упоминалось в связи с трагическими событиями в одесском Доме профсоюзов, где его называли одним из возможных организаторов.

Софья Метелева

