В Киеве киллер открыл огонь по экс-спикеру Верховной Рады и скрылся на электровелосипеде
В Киеве убит бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Об этом сообщает SHOT.
По словам очевидцев, неизвестный мужчина произвёл около восьми выстрелов, после чего убрал пистолет в сумку и скрылся с места преступления на электровелосипеде.
Политик скончался до прибытия врачей.
Это не первое покушение на Парубия — в 2014 году неизвестный бросил ему под ноги гранату, однако она откатилась под автомобиль и взорвалась, не причинив вреда депутату.
Андрей Парубий был известен как сторонник украинских националистов. Его имя упоминалось в связи с трагическими событиями в одесском Доме профсоюзов, где его называли одним из возможных организаторов.
