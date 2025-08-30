В Киеве киллер открыл огонь по экс-спикеру Верховной Рады и скрылся на электровелосипеде

30 августа 2025, 13:40

В Киеве застрелен бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий

Фото: Istock / Nomadsoul1

В Киеве убит бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Об этом сообщает SHOT.