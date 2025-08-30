Минобороны РФ заявило о поражении предприятий ВПК и аэродромов на Украине
Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по объектам на Украине. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
В ночь на 30 августа на территории Украины был нанесён массированный удар с применением высокоточного оружия и беспилотных летательных аппаратов. Согласно заявлению Министерства обороны Российской Федерации, удары наносились с наземных, воздушных и морских носителей.
Целями, как указало ведомство, стали объекты ракетной и авиационной промышленности, а также военные аэродромы. В Минобороны РФ отметили, что поставленные цели удара были достигнуты, и все назначенные объекты поражены.
Напомним, что российские войска успешно продвинулись в сторону Северска.
