В Киеве мобилизованный умер в военкомате во время приступа эпилепсии

Фото: istockphoto/Sergii Kolesnikov
В Киеве призванный на службу мужчина умер от эпилептического припадка в военкомате, сообщает «Киев INFO» в своем Telegram-канале.
«Парень (нормально даже военно-врачебную комиссию не прошел, а его уже сюда направили!) – умер от приступа эпилепсии. Такие вот "проверки" здоровья будущих воинов», – подчеркивается в публикации.
Отмечается, что инцидент произошел 18 августа. Мужчина умер после того, как непрямые попытки искусственного дыхания оказались неэффективными.
Ранее стало известно, что трое мужчин, мобилизованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Одесской области, совершили побег. ЧП произошло в селе Сычавка, военнослужащие оказались ранее осужденными заключенными. Утверждается, что беглецы были вооружены автоматическим оружием.
Читайте также:
Мужчина умер после похмельной капельницы в Казани
В Краснодонском районе произошло жестокое убийство пожилой пары
Подмосковные подростки отрезали девочке волосы из-за замечания
Александр Климов