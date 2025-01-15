В Киеве недалеко от офиса Зеленского горит электроподстанция

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Электрическая подстанция загорелась в центре Киева недалеко от офиса Владимира Зеленского, причины возгорания на данный момент неизвестны. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
«На улице Крещатик, 15, загорелась электрическая подстанция. Соответствующие службы работают на месте», — говорится в Telegram-канале киевской администрации.
Таким образом, горящая подстанция находится в центре Киева всего в 500 метрах от офиса Владимира Зеленского.
Отмечается, что на месте ожидается бригада ДТЭК, которая должна дать допуск к тушению пожара.
Напомним, утром 15 января армия России нанесла по Украине массированный ракетный удар. По всей стране звучали сирены, предупреждающие о воздушной опасности, на фоне которых в украинских городах гремели взрывы.
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