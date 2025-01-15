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ВС РФ добиваются успехов сразу на нескольких фронтах: освобождён населённый пункт Тернов, продолжается наступление в Купянском районе, а также укрепление позиций в зонах Мирнограда и Покровска. О том, как складывается обстановка на других участках фронта расскажет «Радио 1».
Курская область
В Курской области всё более вероятно окружение украинских войск в Суджанском районе. Противник пытается удержать населённый пункт Махновка, где часто происходят встречные бои. В воздухе постоянно действуют FPV-дроны, а также работает артиллерия. Российские войска смогли взять под огневой контроль трассу Малая Локня – Южный, что создает серьёзные проблемы с снабжением для украинской стороны. Различные подразделения российских операторов БПЛА ведут охоту на бронетехнику ВСУ, иногда захватывая дорогостоящие американские самоходные артиллерийские установки. Противник пытается атаковать на границе для улучшения своих позиций.
В то же время среди задержанных украинских военнослужащих в приграничной Курской области оказалась группа, в которой был и колумбийский наёмник. На допросе он сообщил, что украинский ГУР активно вербует иностранных бойцов и что командование ВСУ использует иностранных медиков как «пушечное мясо», заставляя идти в мясные штурмы.
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Херсонское направление
На Херсонском направлении российские войска продолжают атаковать позиции противника. В результате артиллерийских обстрелов были уничтожены огневые точки и временные пункты дислокации Вооружённых сил Украины. Со стороны противника зафиксировано более 30 обстрелов, направленных на населённые пункты на левом берегу Днепра.
Запорожское направление
Запорожский фронт остаётся зоной активных позиционных боёв. В районе Орехова украинские силы активно используют беспилотные летательные аппараты БПЛА с оптоволоконным управлением, которые не поддаются воздействию российских систем радиоэлектронной борьбы РЭБ. Эти дроны применяются для атак на гражданскую инфраструктуру. В Пологовском районе под удар попала электроподстанция, а в Каменке-Днепровской был разрушен местный супермаркет.
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Часовоярское направление
Бои за Часов Яр продолжают набирать интенсивность, создавая сложную обстановку в регионе. По последним данным, украинские подразделения оставили завод огнеупоров, однако информация о текущем контроле над объектом остаётся противоречивой. Российские войска укрепились в лесных массивах Ступки Голубовские к югу от города, что позволяет им развивать наступление на западную часть промышленной зоны.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении произошёл важный прорыв — российские войска освободили населённый пункт Тернов. Этот успех стал результатом многомесячных боёв, в ходе которых была форсирована река Жеребец и начата зачистка западных территорий. Следующими стратегически важными целями для продвижения являются Ямполовка и Торское.
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Купянское направление
На Купянском направлении российские силы увеличивают свою зону контроля. Штурмовые действия ведутся в районе села Западное, а также в окрестностях населённых пунктов Голубовка, Загрызово, Зелёный Гай и Сеньково. Южнее Купянска расширяется плацдарм, что открывает новые возможности для дальнейшего наступления на город.
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Анастасия Хохлова