В Киеве оборвался трос на тролей-аттракционе через Днепр

Фото: istockphoto/Sergii Petruk
В Киеве оборвался трос тролей-аттракциона (канатной дороги) через Днепр. В момент обрыва троса на нём находился человек, который упал в воду.
Обрыв произошёл в тот момент, когда один из людей спускался по аттракциону. На кадрах, опубликованных телеканалом ТСН в своём телеграм-канале, видно, как несколько мужчин пытаются вытащить трос из воды. В конце концов сделать это удалось, но человека на нём не оказалось. Упавшего с аттракциона сейчас продолжают разыскивать водолазы.
Троллей — это стальной трос или веревка, натягивающиеся под уклоном, по которому скатываются на специальном подвесном устройстве (блоке). Именно такой аттракцион установлен над рекой Днепр в украинской столице, параллельно автомобильному мосту.
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Александр Бойцов