Назван самый опасный водный аттракцион

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк и председатель Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения Нина Суслонова вошли в число лучших социальных партнёров по итогам 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.