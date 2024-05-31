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Назван самый опасный водный аттракцион

Врач Березовский предостерёг от катания на «банане»
31 мая 2024, 21:38
Фото: iStock/olesiabilkei

Фото: iStock/olesiabilkei

Профессор медфака Государственного университета просвещения, хирург Дмитрий Березовский заявил, что самым опасным и травматичным аттракционом на воде является «банан».
«Водный аттракцион «банан» опасен травмами позвоночника из-за резких подбрасываний над водой на большой скорости. Вплоть до перелома позвонков, особенно копчиковых — самых маленьких и хрупких. Такие травмы не угрожают жизни, но крайне болезненные», — отметил в беседе с NEWS.ru Березовский.

Он добавил, что катание на таком аттракционе при каком-либо недоразумении может повлечь компрессионные переломы поясничного и грудного отдела. По его словам, в худшем случае человек может стать прикованным к постели из-за паралича ног.



Ранее педиатр, врач-инфекционист Мария Рыбалко заявила, что купание в запрещённых местах опасно, поскольку может повлечь за собой гепатит и церкариоз.

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#купание
#аттракцион
#врач
#травмы
#опасность
Врач Эдигер заявил о шансе человечества победить рассеянный склероз
31 мая 2024, 22:04

Фото: iStock/Shidlovski

Врач Александр Эдигер заявил, что современные методики выявления и лечения рассеянного склероза сделали большой рывок вперёд.
Благодаря этому пациенты с таким диагнозом могут годами жить обычной жизнью, принимая специальные лекарства.

«Человек хоть и вынужден принимать лекарства практически всю оставшуюся жизнь, но не получает инвалидизирующие нервные нарушения. Хоть рассеянный склероз как явление во врачебной практике и не побеждён полностью, но медицинские исследования в этой плоскости ведутся серьёзные. Думаю, есть осторожный оптимизм, что мы вскоре подойдем к этой черте», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Эдигер.

А в Санкт-Петербургском филиале ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. Фёдорова» прошёл операционно-диагностический день, в рамках которого офтальмологи осмотрели более 100 юных пациентов и провели 13 операций по коррекции различных форм косоглазия. Как передаёт «Петербургский дневник», медосмотр прошли ученики петербургских школ. Само мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей.

Ранее сообщалось, что жители Балашихи Московской области в ближайшую субботу, 1 июня, смогут бесплатно проверить здоровье на предмет хронических заболеваний и факторов их развития смогут в мобильном фельдшерско-акушерском пункте.

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#лекарства
#здоровье
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#болезни
#медицина
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Россиянам раскрыли, как уберечь ребёнка от теплового удара
Врач Мамедов: Детей стоит держать в тени
31 мая 2024, 21:51

Фото: iStock/Nadezhda1906

Доктор медицинских наук, профессор, эксперт Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Мехман Мамедов рассказал, что уберечь ребёнка от теплового удара помогут специальные защитные средства, нахождение в тени, а также головной убор.
«В пик солнца дети должны быть однозначно в тени. Малышей следует мазать специальными средствами от солнца. Особенно открытые места. Стоит не забывать о головном уборе для малыша», — приводит Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru слова Мамедова.

До этого россиянам рассказали о продуктах, содержащих большое количество антиоксидантов, способных защитить кожу от ультрафиолета. Как пишет Общественная Служба Новостей, к ним относятся чёрный шоколад, зелень, жирная рыба, богатая омега-3, фрукты и овощи красного и оранжевого цвета, капуста, а также зелёный и чёрный свежезаваренный чай.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева заявила, что солнце крайне опасно для больных волчанкой, поскольку ультрафиолетовые лучи способны поразить внутренние органы.

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#дети
#солнце
#врач
#продукты
#здоровье
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Врач Кислова развеяла миф о влиянии пирсинга уха на мигрень
31 мая 2024, 20:33

Фото: iStock/Viorel Poparcea

Невролог Елена Кислова заявила, что эффективность пирсинга уха при лечении хронической мигрени не доказана медициной.
«Пирсинг уха Дейт — это прокол уха, расположенный на ножке завитка с одной или двух сторон. Последнее время можно встретить его использование в качестве альтернативного метода лечения хронической мигрени. Эффективность этого для некоторых людей может объясняться эффектом самовнушения. Другая гипотеза — воздействие на блуждающий нерв», — пояснила в беседе с Газета.ру Кислова.

По её словам, в случае мигрени нужно не просто снимать боль, но и профилактировать болезнь, в чём могут помочь специальные препараты и лекарства. Доктор рекомендовала лечиться только проверенными методами.

Ранее педиатр, врач-инфекционист Мария Рыбалко заявляла, что купание в запрещённых местах опасно, поскольку может повлечь за собой гепатит и церкариоз.

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#купание
#лекарства
#болезнь
#врач
#препараты
#опасность
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Врач Рыбалко раскрыла опасность купания в запрещённых местах
31 мая 2024, 20:25

Фото: iStock/lightphoto

Педиатр, врач-инфекционист Мария Рыбалко заявила, что купание в запрещённых местах опасно, поскольку может повлечь за собой гепатит и церкариоз.
«Самыми опасными резервуарами бактериально-паразитарных и грибковых заболеваний являются пресноводные стоячие или слабопроточные водоёмы с илистым растительным дном, зарослями камыша. Это водоёмы в странах с тропическим климатом, особенно в развивающихся странах Азии, Африки, Южной Америки. Также это некоторые страны Кавказского региона, ЮФО РФ», — добавила в беседе с Газета.ру врач.

Для профилактики заражений различными инфекциями при отдыхе на водоёмах врач рекомендовала отказаться от купаний в запрещённых местах, ношение купальников и обуви при прогулках в прибрежных зонах, отказ от мытья посуды, овощей и стирки. Там, где купаться разрешено — тщательное принятие душа после, а также минимизация контакта глаз, рта с водой.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник НИЦЭМ им. Гамалеи Владимир Белобородов заявил, что вирус, который подхватила семья россиян на отдыхе на Бали, мог быть вызван контактом с медузами или моллюсками.

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#вирус
#врач
#инфекция
#здоровье
#водоёмы
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Подмосковье вошло в число лучших регионов по социальному партнёрству
31 мая 2024, 19:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк и председатель Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения Нина Суслонова вошли в число лучших социальных партнёров по итогам 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Имена лидеров были названы на VIII Пленуме Профсоюза работников здравоохранения. В нём приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко, лидеры профсоюзных организаций со всей России, руководители медучреждений и профильных министерств.
«Профсоюз – важнейший элемент системы здравоохранения в регионе. Он позволяет выстраивать конструктивное партнёрство на всех уровнях для решения социально-трудовых и экономических вопросов. С помощью профсоюза мы можем улучшать условия труда медработников, защищать их права, решать насущные проблемы, заботиться о профессиональном и личностном развитии медиков», – сказал Сапанюк.
Также наградами были отмечены подмосковные медицинские династии из Ногинска и Луховиц.

Как отметили в министерстве, сегодня Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения насчитывает более 75 тыc. человек.

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#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
#минздрав мо
#здоровье
#профсоюзы
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В Зарайске открылась отремонтированная амбулатория
31 мая 2024, 18:12

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ремонт амбулатории завершили в посёлке центральной усадьбы колхоза «40 лет Октября», медучреждение вновь открыто для приёма пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Приём в обновлённой амбулатории ведёт врач общей практики. Пациенты могут сдать здесь анализы, пройти диспансеризацию, получить телемедицинскую консультацию, а также оформить льготный рецепт и получить лекарство. Кроме того, врач амбулатории проводит диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими болезнями», — пояснил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что амбулатория стала уже четвёртым учреждением здравоохранения, открытым в Зарайске после ремонта.

Медобслуживание в обновлённой амбулатории получают жители 18 населённых пунктов, в общей сложности это более 2 тысяч человек.

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#зарайск
#медучреждения
#минздрав мо
#медицина
#здравоохранение
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В Подмосковье решили возобновить акцию по проверке здоровья в парках
31 мая 2024, 16:31

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье возобновилось проведение профилактических осмотров на свежем воздухе. В ближайшие выходные жители Московской области смогут проверить свое здоровье в парках региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Акция пройдёт в 33 городских округах – Истре, Кашире, Люберцах, Луховицах и других.
«Акция «Проверь свое здоровье в парке» стартовала в 2022 году и оказалась очень востребованной. Так, в прошлом году профосмотры на свежем воздухе прошли почти 8 тыс. человек. Мы приняли решение о её возобновлении. В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
При обнаружении каких-либо патологий пациентов направят в поликлинику на углублённое обследование.

Для прохождения профосмотра необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Фото: пресс-служба Минздрава МО


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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#диспансеризация
#парк
#московская область
#подмосковье
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Альпинисты в костюмах супергероев поздравили пациентов онкодиспансера с праздником
31 мая 2024, 14:13

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Альпинисты в костюмах супергероев поздравили маленьких пациентов областного онкодиспансера с Днем защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Маленьких пациентов поздравили с праздником волонтеры и альпинисты. Благотворительная акция в этом году прошла в 12 раз.

«Наши маленькие пациенты, к сожалению, не могут посещать массовые праздники, парки и развлекательные мероприятия. Поэтому детки с большим трепетом ждали у своих окошек, кто же к ним спустится и что подарит. Такая акция дарит исключительно позитивные эмоции, которые положительно отражаются на прохождении лечении», — поделилась завотделения детской онкологии Евгения Инюшкина.

На сегодняшний день в ежегодно помощь в детском отделении получают порядка 2,5 тысяч детей.

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#парки
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Для жителей Балашихи проведут бесплатную диспансеризацию в мобильном ФАПе
31 мая 2024, 14:02

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Бесплатно проверить здоровье на предмет хронических заболеваний и факторов их развития смогут жители Балашихи в ближайшую субботу, 1 июня, в мобильном фельдшерско-акушерском пункте, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В мобильном ФАПе будут работать терапевт и медсестра из поликлиники №1. Всем пришедшим сделают электрокардиограмму, анализ крови на холестерин и сахар, измерят артериальное и внутриглазное давление, а также вес. По итогам проверки врач даст рекомендации и, если будет нужно, направит к специалистам», — говорится в сообщении.
Мобильный ФАП будет работать на площади рядом с ледовым дворцом «Арена Балашиха» с 11 утра до 16:00. С собой нужно будет взять полис обязательного медицинского страхования и паспорт.

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