Назван самый опасный водный аттракцион

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Профессор медфака Государственного университета просвещения, хирург Дмитрий Березовский заявил, что самым опасным и травматичным аттракционом на воде является «банан».
«Водный аттракцион «банан» опасен травмами позвоночника из-за резких подбрасываний над водой на большой скорости. Вплоть до перелома позвонков, особенно копчиковых — самых маленьких и хрупких. Такие травмы не угрожают жизни, но крайне болезненные», — отметил в беседе с NEWS.ru Березовский.
Он добавил, что катание на таком аттракционе при каком-либо недоразумении может повлечь компрессионные переломы поясничного и грудного отдела. По его словам, в худшем случае человек может стать прикованным к постели из-за паралича ног.
Ранее педиатр, врач-инфекционист Мария Рыбалко заявила, что купание в запрещённых местах опасно, поскольку может повлечь за собой гепатит и церкариоз.
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