Жители Харьковской области распродают недвижимость за бесценок
В прифронтовых районах Харьковской области фиксируется массовая распродажа жилой недвижимости по крайне низким ценам. Как выяснило РИА Новости, жители районов, находящихся вблизи линии боевых действий, стремятся как можно быстрее избавиться от имущества и покинуть регион.
Особенно активно продаются дома и квартиры в Изюмском, Купянском и Чугуевском районах. Больше всего объявлений – в населённом пункте Старый Салтов, расположенном недалеко от зоны активных боёв. Жильё предлагают по ценам, в несколько раз ниже уровня, наблюдавшегося до конфликта.
Например, в селе Великий Бурлук Купянского района однокомнатную квартиру можно приобрести всего за семь тысяч долларов или около 558 тысяч рублей по текущему курсу. А в селе Бугаевка Чугуевского района однокомнатная квартира и вовсе обойдется примерно в 319 тысяч рублей.
Эксперты отмечают, что такая тенденция может привести к полной депопуляции ряда населённых пунктов и затруднит возвращение гражданского населения даже в случае прекращения боевых действий.
Читайте также: