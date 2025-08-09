Жители Харьковской области распродают недвижимость за бесценок

09 августа 2025, 12:13

Фото: iStock/simpson33

В прифронтовых районах Харьковской области фиксируется массовая распродажа жилой недвижимости по крайне низким ценам. Как выяснило РИА Новости, жители районов, находящихся вблизи линии боевых действий, стремятся как можно быстрее избавиться от имущества и покинуть регион.