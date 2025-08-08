На Украине готовят общество к снижению мобилизационного возраста и призыву женщин

08 августа 2025, 21:34

Фото: iStock/Volodymyr Zakharov

На Украине планируют снизить возраст для мобилизации и начать призыв женщин в армию. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах, который отметил, что жителей страны уже готовят к предстоящим изменениям.





По словам собеседника агентства, подобные меры связаны с критической ситуацией на фронте. В частности, волонтер ВСУ Юлия Толмачева в социальных сетях рассказывает о трудностях ВСУ почти на всех направлениях.





«Возможно, такая информация не доходит до широкой общественности, но в Киеве прекрасно понимают ситуацию. Поэтому сейчас проводится работа по подготовке населения к снижению мобилизационного возраста и началу призыва женщин», – отметил представитель силовых органов.