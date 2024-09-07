Минувшей ночью неизвестные сожгли автомобиль военного в Киеве

Фото: istockphoto/trikolor
В ночь на 7 сентября в Киеве неизвестные подожгли автомобиль военнослужащего. Инцидент произошёл в районе Оболони.
Об этом в своём телеграм-канале сообщило украинское издание «Страна.ua», снабдив пост соответствующей видеозаписью. Судя по кадрам полыхающего автомобиля, транспортное средство сгорело практически полностью и, конечно, восстановлению не подлежит. Других подробностей издание не приводит.
Подобные случаи на Украине в последнее время приняли массовый характер. Сначала в стране поджигали автомобили военных, принимая их за машины сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата - прим. ред.). Военнослужащие стали снабжать свои транспортные средства табличками, на которых писали: «Не ТЦК». Вероятно, такие надписи перестали защищать: машины военных из ВСУ полыхают по всей стране.
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Александр Бойцов