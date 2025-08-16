В Киеве произошла драка с участием полицейских
Потасовка с участием полицейских и гражданских произошла на одной из улиц Киева. Об этом сообщает издание «Страна.ua», опубликовав видео инцидента.
На кадрах видно, как группа силовиков пытается посадить в свой автомобиль мужчину. Предположительно, его забрали в рамках мобилизации.
В этот момент очевидцы, преимущественно женщины, предприняли попытки отбить задержанного. Полицейских начали толкать, одного из них попытались ударить. Тот в ответ применил газовый баллончик против всех собравшихся. В итоге силовикам удалось разогнать толпу и усадить мужчину в автомобиль.
Читайте также: