Украинец попытался изнасиловать девушку посреди улицы в Одессе
В Одессе девушке удалось сбежать от маньяка, который пытался ее изнасиловать. Об этом сообщает telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Пострадавшей оказалась местная жительница по имени Александра. Как оказалось, девушка не стала обращать внимание на мастурбировавшего мужчину, который прошел мимо нее. Когда она оказалась спиной к неадеквату, тот ударил ее сзади и повалил на землю.
Александра сопротивлялась и в итоге кубарем скатилась в кювет. Уже оттуда девушка убежала от насильника, а после обратилась за помощью к прохожим. Злоумышленника разыскивает полиция.
