В Киеве произошёл взрыв

Фото: iStock/Vadven
Взрыв прогремел 23 декабря в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».
Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 13:30 (по московскому времени) воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях.
Официальной информации о взрывах не поступало.
Ранее стало известно, что с территории России Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли запустить дроны, предназначенные для ударов по Казани.
Читайте также:
Очередной котел захлопнут: ВС РФ окружили ВСУ в Макаровке
Губернатор Шапша: В Калужской области нашли обломки сбитого БПЛА
ВСУ нанесли удар по больнице в Горловке с использованием кассетных боеприпасов
Официальной информации о взрывах не поступало.
Ранее стало известно, что с территории России Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли запустить дроны, предназначенные для ударов по Казани.
Читайте также:
Очередной котел захлопнут: ВС РФ окружили ВСУ в Макаровке
Губернатор Шапша: В Калужской области нашли обломки сбитого БПЛА
ВСУ нанесли удар по больнице в Горловке с использованием кассетных боеприпасов
Анастасия Ларина