Очередной котел захлопнут: ВС РФ окружили ВСУ в Макаровке

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Российские бойцы взяли в окружение группировку ВСУ в Макаровке южнее Великой Новоселки. Об этом свидетельствую данные украинского военного паблика DeepState.
Издание опубликовало карту боевых действий и отметило в окруженной Макаровке присутствие украинских войск.
Окружение Макаровки российскими силами подтверждает и лейтенант ВСУ с позывным «Алекс», его слова приводит украинское издание «Страна».
Кроме того, 23 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили и расположенное севернее Макаровки Сторожевое.
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Окружение Макаровки российскими силами подтверждает и лейтенант ВСУ с позывным «Алекс», его слова приводит украинское издание «Страна».
«Макаровка на юге от Великой Новоселки в полном окружении, надеюсь, высшие умы как-то планируют решать эту ситуацию», — заявил «Алекс».
Кроме того, 23 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили и расположенное севернее Макаровки Сторожевое.
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Элина Позднякова