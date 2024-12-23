Губернатор Шапша: В Калужской области нашли обломки сбитого БПЛА

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На окраине города Людиново в граничащей с Подмосковьем Калужской области нашли обломки сбитого беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что на место обнаружения частей беспилотника немедленно выехала оперативная группа в сопровождении взрывников. Нередки случаи, когда дроны падают с не сдетонировавшей боевой частью. В этом случае обломки БПЛА могут представлять смертельную опасность.
Глава областной администрации отметил, что зачастую обломки беспилотников местные жители находят раньше сотрудников оперативных служб. Шапша призвал людей в этих случаях быть внимательными и осторожными, не приближаться к обломкам и нии в коем случае не трогать их. О находке следует немедленно оповестить экстренные службы или полицию.
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Александр Бойцов