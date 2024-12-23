Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk
В мэрии Горловки сообщили о нанесении удара украинскими войсками по городской больнице №2 с использованием кассетных боеприпасов. Как заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, на территории медицинского учреждения были обнаружены суббоеприпасы типа «колокольчик».
Приходько призвал жителей соблюдать осторожность и не трогать найденные боеприпасы, подчеркивая потенциальную опасность для жизни и здоровья.
Ранее стало известно, что командование ВСУ отправило десятки своих военнослужащих на почти неизбежную гибель, которые, по мнению Forbes, будут погибать в бесполезных атаках на Запорожском направлении.
До этого необычный инцидент на Запорожском фронте: «раненый» боец ВСУ удивил своей реакцией на дрон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее стало известно, что командование ВСУ отправило десятки своих военнослужащих на почти неизбежную гибель, которые, по мнению Forbes, будут погибать в бесполезных атаках на Запорожском направлении.
До этого необычный инцидент на Запорожском фронте: «раненый» боец ВСУ удивил своей реакцией на дрон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова