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ВСУ нанесли удар по больнице в Горловке с использованием кассетных боеприпасов

Мэр Приходько: ВСУ нанесли удар кассетными снарядами по больнице в Горловке
Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

В мэрии Горловки сообщили о нанесении удара украинскими войсками по городской больнице №2 с использованием кассетных боеприпасов. Как заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, на территории медицинского учреждения были обнаружены суббоеприпасы типа «колокольчик».
Приходько призвал жителей соблюдать осторожность и не трогать найденные боеприпасы, подчеркивая потенциальную опасность для жизни и здоровья.

Ранее стало известно, что командование ВСУ отправило десятки своих военнослужащих на почти неизбежную гибель, которые, по мнению Forbes, будут погибать в бесполезных атаках на Запорожском направлении.



До этого необычный инцидент на Запорожском фронте: «раненый» боец ВСУ удивил своей реакцией на дрон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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С февраля 2022 года в Тисе утонули около полусотни украинских уклонистов
23 декабря 2024, 14:02

Фото: istockphoto/Bychykhin_Olexandr

Около 50 человек утонули в Тисе на украино-румынской границе при попытке сбежать из страны, переплыв реку. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Его слова приводит информационное агентство УНН. Тиса служит естественной водной преградой на границе между Украиной и Румынией на западе страны. После объявления тотальной мобилизации множество украинских мужчин призывного возраста пытались и пытаются сбежать через реку в соседнюю Румынию с помощью разнообразных плавсредств или даже просто вплавь.

Удаётся это немногим. Например, на украинском берегу Тисы в Закарпатской области возвели забор из колючей проволоки, чтобы остановить граждан, бегущих от мобилизации. Украинские пограничники уже прозвали Тису «рекой смерти» — настолько часто им приходится извлекать из воды тела утопленников-уклонистов.

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#румыния
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Стало известно, откуда ВСУ запустили дроны по Казани
Эксперт по БПЛА Федутинов: ВСУ могли запустить дроны по Казани с территории РФ
23 декабря 2024, 13:55

Фото: iStock/vadimrysev

ВСУ могли запустить дроны по Казани с территории России. Такую версию атаки озвучил эксперт по БПЛА Денис Федутинов, слова которого приводит портал aif.ru.
21 декабря Минобороны России сообщило, что ВСУ атаковали Казань тремя волнами с разных направлений. Атака производилась с 07:40 до 09:20. Три БПЛА были уничтожены средствами ПВО, ещё три ликвидированы системой РЭБ.

Федутинов заявил, что чем дальше конечная точка полёта беспилотника, тем больше сомнений, что он был запущен с территории Украины. В связи с этим он выразил предположение, что дроны могли быть запущены украинскими войсками с территории России.

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#беспилотник
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Подмосковье приняло около 7 тыс. жителей приграничных и новых территорий России
23 декабря 2024, 13:02

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городских округах Московской области в 2024 году приняли порядка 7 тыс. жителей Курской и Белгородской областей, а также новых регионов России.
Такие данные привёл губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подводя итоги года в традиционном обращении к жителям.
«Мы с первого дня оказываем поддержку жителям Курской и Белгородской областей. Приняли в Подмосковье порядка 7 тыс. человек с новых и приграничных территорий. Те, кто оказался в беде, могли приехать к нам и спокойно пережить эти сложные дни», – отметил губернатор в обращении «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».
Он также напомнил, что медицинские работники из Московской области регулярно выезжают в Курскую и Белгородскую области, ДНР и ЛНР для оказания помощи жителям этих регионов, в том числе детям.

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Жительница Херсонской области задержана ФСБ за передачу СБУ данных о ВС РФ
23 декабря 2024, 12:57

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Сотрудники регионального управления ФСБ по Херсонской области задержали местную жительницу 1998 года рождения. Она передавала Службе безопасности Украины (СБУ) сведения о дислокации и перемещениях подразделений Вооружённых сил РФ.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. По данным силовиков, подозреваемая установила контакт с представителем СБУ в 2023 году. По заданию куратора она собрала данные о местах расположения российских частей на территории Херсонской области, а затем передавала информацию украинской стороне.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование всех обстоятельств её преступной деятельности, подрывающей безопасность страны, продолжается.

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#херсонская область
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Воробьёв: проект «Доброе дело» объединил уже около 1,3 млн жителей Подмосковья
23 декабря 2024, 12:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области по поручению президента создаётся региональное отделение «Ассоциации ветеранов СВО». Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подводя итоги года в традиционном обращении к жителям.
«Здесь в зале – командиры знаковых для Подмосковья воинских подразделений, Герои России, кавалеры Орденов мужества и других наград. Вместе с ними – участники президентской программы «Время героев», которые прошли у нас стажировку и теперь стали частью нашей команды – Кирилл Лосунчуков и Владимир Горох. Убеждён, что такие специалисты должны занимать достойные места в нашей системе. По поручению президента у нас создается региональное отделение «Ассоциации ветеранов СВО» и продолжается работа программы «Время героев», – сказал губернатор в обращении «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».
По словам Воробьёва, в регионе ни на минуту не останавливается поддержка бойцов на линии боевого соприкосновения, их родных и близких. Уже полтора года эту работу координирует Фонд «Защитники Отечества», решает всё, что связано с документами, выплатами, выплатами, льготами, реабилитацией и лечением. А в проекте «Доброе дело» объединяет уже около 1,3 млн человек.
«Из акции, которую провели в самом начале СВО подмосковные школьники, родился постоянно действующий проект «Доброе дело». Сейчас в него вовлечены около 1,3 млн человек. Это и взрослые, и дети. В каждом городе Подмосковья ест те, кто ежедневно помогает, кто вовлечён, кто участвует, доставляет в места дислокации всё, что необходимо», – отметил глава региона.
Он поблагодарил всех тех, кто занимается поддержкой участников спецоперации и сопровождением их семей. Также Воробьёв напомнил, что власти Подмосковья оказывают поддержку жителям Курской и Белгородской областей.

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Боднар: польский «Украинский легион» распределят по разным подразделениям
23 декабря 2024, 12:45

Фото: iStock/ Mariia Kokorina

«Украинский легион», который формируются в Польше, распределят по разным соединениям армии Украины (ВСУ). Об этом объявил посол Украины в Варшаве Василий Боднар, сообщило ТАСС.
Василий Боднар обратил внимание, что те, кто записался в «легион», будут распределяться в разные воинские части. При том базовая военная подготовка проводится в Польше.

Посол Украины в Варшаве подчеркнул, что распределение проходит в зависимости от специализации военнослужащих.

«Бойцов перевозят на специализированные полигоны для подготовки непосредственно к выполнению тех или иных функций», — отметил Василий Боднар.

«Украинский легион» — военное формирование из числа украинских граждан, которые проживают в Польше. 8 июля во время визита в Варшаву глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о его создании.

Ранее сообщалось, что прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Литвы Альбертаса Глазаускаса.

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ВС РФ ударили по военному аэродрому в Полтавской области
ВС РФ ударили по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области
23 декабря 2024, 12:23

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска нанесли удар по военному аэродрому в Полтавской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что удар по действующему аэродрому в городе Миргород был нанесён вечером 22 декабря в 20:50. В результате удара прозвучал громкий взрыв. На фоне атаки во всей Полтавской области действовала воздушная тревога.

Также местные СМИ писали о серии взрывов в городе Глобино.

Ранее сообщалось, что украинские войска пытаются нанести удары по Донецку с использованием западных дальнобойных ракет. В городе работает система ПВО.

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ВС РФ освободили Сторожевое в ДНР
23 декабря 2024, 12:20

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

​Российские войска освободили населённый пункт Сторожевое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль село удалось бойцам подразделений группировки войск «Восток»«Восток».

Военные этой группировки нанесли поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Раздольное и Разлив в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.

Потери ВСУ в зоне действия группировки «Восток» составили до 155 бойцов. Также украинская армия лишилась четырёх автомобилей, 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar французского производства, станции РЭБ, 152-мм орудия Д-20 и другой военной техники.

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#военные
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Российские войска получили новые истребители Су-34 и Су-57
«Ростех»: ОАК передала в войска новые истребители Су-34 и Су-57
23 декабря 2024, 12:08

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала в войска истребители Су-57 и фронтовые бомбардировщики Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе госкопорации.
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что в скором времени поступившие самолёты займут место в строю. Он также подчеркнул, что Су-57 – это единственный в мире самолёт, который в ходе многодневных боевых действий доказал право называться истребителем пятого поколения. Этот самолёт может наносить удары по различным целям с помощью широкого набора высокоточных средств поражения. А его малая заметность позволяет производить атаки даже в условиях противодействия современных систем ПВО.

Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он поражает воздушные, наземные и морские цели. Истребитель может использоваться круглые сутки, в том числе в сложных погодных условиях и в сложной помеховой обстановке.

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#вс рф
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