ВСУ нанесли удар по больнице в Горловке с использованием кассетных боеприпасов

В мэрии Горловки сообщили о нанесении удара украинскими войсками по городской больнице №2 с использованием кассетных боеприпасов. Как заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, на территории медицинского учреждения были обнаружены суббоеприпасы типа «колокольчик».