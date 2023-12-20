В Киеве во время праздника осквернили крупнейшую в Европе ханукию

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В Киеве неизвестный осквернил ханукию — восьмисвечник, который является символом одноименного иудейского праздника. Об этом сообщается в Телеграм-канале Объединённой еврейской общины Украины.
«В центре Киева во время празднования праздника Хануки был совершен акт антисемитизма. Неизвестное лицо совершило правонарушение, осквернив крупнейшую в Европе ханукию, установленную на площади Независимости с наличием всех соответствующих разрешений. Мужчина также выложил видео со своим поступком в соцсетях», — говорится в публикации.
Полиция Киева позже сообщила, что правонарушитель задержан, против него возбуждено уголовное дело.
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Диана Аванесян