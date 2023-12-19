В Кирове мужчина с ножом пытался похитить ребёнка

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В Кирове очевидцам удалось мужчину, который ходил по улице с ножом и, по некоторым данным, собирался похитить ребёнка.
Портал Gorod Kirov пишет, что ЧП случилось во дворах жилых домов микрорайона Коминтерн. Мужчина с ножом подбежал к ребёнку, который играл вместе с другими детьми на детской площадке.
Мужчина схватил мальчика и, по словам соседей, испугавшись окрика с балкона, сбежал и отпустил ребёнка.
Полицейские мужчину задерживать не стали. По словам местных жителей, агрессивный сосед постоянно разгуливает с ножом.
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Мужчина схватил мальчика и, по словам соседей, испугавшись окрика с балкона, сбежал и отпустил ребёнка.
«Мне позвонила испугавшаяся дочь. И я сразу вызвала полицию»,-говорит очевидица.Задержанный заявил, что дети кидали в окна снежки. НО никаких следов и доказательств этого не нашлось. По словам детей, ничего в окна не кидали.
Полицейские мужчину задерживать не стали. По словам местных жителей, агрессивный сосед постоянно разгуливает с ножом.
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Мария Фирсова