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В Кирове мужчина с ножом пытался похитить ребёнка

19 декабря 2023, 17:31
Фото: istockphoto/BrianAJackson

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В Кирове очевидцам удалось мужчину, который ходил по улице с ножом и, по некоторым данным, собирался похитить ребёнка.
Портал Gorod Kirov пишет, что ЧП случилось во дворах жилых домов микрорайона Коминтерн. Мужчина с ножом подбежал к ребёнку, который играл вместе с другими детьми на детской площадке.

Мужчина схватил мальчика и, по словам соседей, испугавшись окрика с балкона, сбежал и отпустил ребёнка.


«Мне позвонила испугавшаяся дочь. И я сразу вызвала полицию»,-говорит очевидица.
Задержанный заявил, что дети кидали в окна снежки. НО никаких следов и доказательств этого не нашлось. По словам детей, ничего в окна не кидали.

Полицейские мужчину задерживать не стали. По словам местных жителей, агрессивный сосед постоянно разгуливает с ножом.

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МВД: Многодетная семья сбежала из Германии в Россию
19 декабря 2023, 17:39

Фото: iStock/Iryna Imago

Многодетной семье, сбежавшей из Германии, предоставили временное убежище в Калужской области, об этом сообщает «МВД Медиа».
«Многодетная семья Хардер – отец, мать и шестеро детей, четверо из которых несовершеннолетние – прибыли в Калужскую область в ноябре. По словам родителей, одной из основных причин переезда стало опасение изъятия у них детей органами ювенальной полиции ФРГ», - цитирует интернет-портал официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

В настоящий момент немецкая семья располагает временным разрешением на нахождение на территории Российской Федерации, однако, по словам матери шестерых детей Анны, после Нового года они планируют начать процедуру получения российского гражданства.

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В Волоколамске девушка помогла бывшему спрятать труп парня, которого он убил
19 декабря 2023, 17:25

Фото: iStock/gorodenkoff

В подмосковном Волоколамск мужчина из ревности убил нового парня бывшей возлюбленной, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, на днях 34-летний мужчина внезапно заявился в гости к своей бывшей девушке, где она находилась с новым молодым человеком. Находясь в нетрезвом состоянии и заревновав бывшую, он до смерти избил её парня.

Вместе они решили избавиться от тела. Погрузили его на садовую тачку и оттащили на крыльцо дома, расположенного на соседней улице. После девушка вернулась домой и отмыла следы крови.

Однако, на следующий день труп обнаружили, а подозреваемых задержали.

Теперь девушке грозит срок за укрывательство убийство, а её бывшему за убийство.

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#задержание
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Грузчик магазина в Орехово-Зуеве устроил дебош на рабочем месте
19 декабря 2023, 17:19

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

В Орехово-Зуеве сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали грузчика магазина, устроившего дебош прямо на рабочем месте. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Росгвардейцы прибыли по сигналу срабатывания кнопки тревожной сигнализации в охраняемый магазин на улице Бабушкина. Директор магазина рассказала, что один из сотрудников пришёл на работу пьяным. На просьбу покинуть рабочее место он отреагировал неадекватно: вышел в торговый зал, нецензурно обругал покупателей, начал крушить стеллажи и попытался вывести из строя кассовое оборудование», – говорится в сообщении.
В итоге росгвардейцы задержали 39-летнего дебошира и доставили в отдел полиции для разбирательства. Позже выяснилось, что ранее мужчина был ранее судим за угон автомобиля.

По факту ЧП проводится проверка.

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#подмосковье
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В центре Москвы загорелся автомобиль режиссёра Игоря Гринякина
19 декабря 2023, 17:14

Фото: iStock/trikolor

В пробке в центре Москвы вспыхнул автомобиль известного кинооператора и режиссёра Игоря Гринякина, об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
По информации СМИ, инцидент произошёл 18 декабря около шести часов вечера в пробке на Садовом кольце.

Незадолго до пожара, Гринякин высадил из машины пятерых дочерей. Все вместе они собирались на премьеру фильма в кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате.

На помощь к режиссёру пришли водители, стоявшие в пробке вместе с нми. Пожар удалось потушить с помощью четырёх огнетушителей.

Выяснилось, что в автомобиле загорелась проводка. Пламя охватило практически весь салон, однако, Гринякину удалось вовремя выбраться из машины, он не пострадал.

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#режиссёр
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Работники Мособлпожспаса достали водителей из разбитых машин после лобового столкновения
19 декабря 2023, 16:57

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса извлекли из столкнувшихся лоб в лоб разбитых машин двух пострадавших, сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла в посёлке Пионерский Наро-Фоминского городского округа.
На участке автодороги вечером совершили лобовое столкновение легковые автомобили Ford Focus и Mitsubishi Lancer. От сильного удара у обеих машин смяло часть кузова, и водителей зажало внутри передними панелями приборов.
Прибывшие работники противопожарно-спасательной службы стабилизировали повреждённые автомобили и отключили аккумуляторные батареи, чтобы предотвратить возгорание.
«Медики предварительно оказали мужчинам необходимую помощь. Затем с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента пожарные деблокировали их из легковушек», – рассказал начальник пожарно-спасательной части Иван Островский.
По его словам, позже участников аварии с травмами доставили в больницу.

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#московская область
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В украинский суд вызвали мертвеца
Убитого украинского депутата Илью Киву посмертно вызвали в суд
19 декабря 2023, 16:43

Фото: iStock/Zolnierek

Бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву, убитого в начале декабря, посмертно вызвали в суд, об этом сообщает «Новое время».
«Киву вызвали в суд посмертно. В повести от 13 декабря говорится, что его вызывают в Лычаковский районный суд Львова 27 декабря», - прокомментировали ситуацию в Telegram-канале издания.

Уточняется, что Киву вызвали в суд в качестве обвиняемого.

Тело Ильи Кивы было обнаружено 6 декабря Супонево Московской области. Предположительно, в политика стреляли, после чего он скончался на месте от полученных травм.

Позже на Украине заявили, что Кива был застрелен в ходе специальной операции, организованной Службой безопасности Украины (СБУ).

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В Подмосковье детский тренер по карате занимался онанизмом перед детьми
В Подмосковье детский тренер по карате домогался до детей
19 декабря 2023, 16:32

Фото: iStock/Rawf8

В Сергиевом Посаде детский тренер по карате на улице снимал штаны и ублажал себя перед маленькими девочками, заставляя их помогать себе. От его действий пострадали не менее четырех детей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, на действия сексуального характера со стороны тренера по карате пожаловались родителям уже четыре девочки от 10 до 12 лет.

К девочкам двум девочкам он пристал 6 октября. К двум другим – 12 декабря. Родители детей обратились в полицию. Сотрудники задержали 32-летнего мужчину, который оказался тренером в детской школе карате. Он сразу дал признательные показания. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

При этом уточняется, что мужчина женат и воспитывает двоих детей.

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#сотрудники
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МВД объявило в розыск журналиста Камалягина*
19 декабря 2023, 16:18

Фото: iStock/Dzurag

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск псковского журналиста Дениса Камалягина*, об этом свидетельствует информация и базы розыска ведомства.
Камалягин* является главным редактором газеты «Псковская губерния». В марте 2022 года он покинул территорию России и сейчас проживает за её пределами.

При этом, по информации с официального сайта МВД, Камалягина* разыскивают по уголовной статье. По какой именно – не уточняется.

«По какой, конечно, [статье УК] знаем, мы писали об этом пару недель назад. Часть 1 статьи 280.3 УК, повторная дискредитация войск РФ. Принесли письмо по месту прописки в Пскове с вызовом на допрос», - сказал сам Камалягин* в разговоре с «РБК».

Ранее в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.

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#журналист
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В Тюмени школьник отправил второклассника в нокдаун на крыльце школы
19 декабря 2023, 16:08

Фото: istockphoto/vesmil

Тюменец рассказал, что сыну на крыльце школы нанёс удар старший мальчик.
Издание 72.ru пишет, что ЧП случилось в школе №67. По словам отца, его сын-второклассник катался с пандуса на школьном крыльце вместе с другими детьми. К ребёнку подошел мальчик из 3 класса и нанёс удар в голову такой силы, что ребенок потерял сознание.

«Другой ребенок, подходит к моему ребенку, толкает его за словами «ты чего, попутал?», еще раз толкает и просто вырубает моего ребенка, он падает навзничь, теряется», —говорит мужчина.
По его словам, сын сейчас плохо видит правым глазом и находится на больничном. Отец ребёнка написал заявление в полицию.

В школе, по словам мужчины, данную новость восприняли негативно.

«Единственное, что я вам сейчас могу сказать, это то, что... Ничего по этой драке не могу сказать. Никто никому ни в чем не препятствует, у нас идет сейчас работа профилактическая», — заявила представительница школы.
В деле разбирается полиция.

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#происшествие
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