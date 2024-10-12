В Киеве военкомы организовали облаву на АЗС

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Представители военного комиссариата и полицейские организовали облаву военнобязанных мужчин на одной из автозаправочных станций в Киеве. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале издания «Страна.ua».
«Военкомы проверяют документы на АЗС Socar в Киеве. С ними действует полиция», – сообщается в публикации издания.
Согласно данным, облавы военкомов начались в пятницу, 11 октября.
До этого сотрудники территориального центра комплектования в Черкассах устроили облаву на концерте комика Антона Тимошенко. В фойе здания военкомы проверяли документы у зрителей.
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Александр Климов