Киевляне массово сдают билеты на «Океан Эльзы» после облавы военкомов

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Украинцы решили лишний раз не рисковать и перепродают билеты на оставшиеся концерты популярной группы «Океан Эльзы». К этому их побудила массовая облава на уклонистов, устроенная сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.) во время выступления коллектива.
Ближайшие концерты пройдут во Дворце спорта с 12 по 16 октября, напоминает украинское издание «Страна.ua». Киевляне в последний момент пытаются сбыть билеты по заниженной стоимости. В объявлениях обещают уступить билеты за полцены. Очевидно, многих напугали кадры облавы, устроенной киевскими военкомами во время предыдущего концерта, которые были выложены в местных пабликах и социальных сетях.
Сообщается, что в рейде участвовало не менее сотни представителей ТЦК. Они проверяли у мужчин документы, многих силой грузили в автобус и увозили в неизвестном направлении. В тот же день подобные облавы проводились также в нескольких кафе и ресторанах. Для многих киевлян потребность в «хлебе и зрелищах» обернулась насильственной мобилизацией.
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Александр Бойцов