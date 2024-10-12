Солист «Океана Эльзы» Вакарчук назвал «радостью» концерт с рейдом военкомов

Фото: РИА Новости/Стрингер
Солист украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук прокомментировал облаву посетителей его концерта в Киеве. Его слова приводит «Телевизионная служба новостей» (ТСН) в своём Telegram-канале.
Напомним, что накануне вечером сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) устроили облаву посетителей концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве.
Он выразил благодарность людям, которые поддерживали творчество группы в течение 30 лет её существования. «Для нас это просто радость и праздник».
Иных комментариев Вакарчук давать не стал, так же как и не прокомментировал действия сотрудников военкомата, задержавших мужчин на мероприятии.
Ранее сообщалось, что силовые мобилизационных рейды были проведены в крупных украинских городах.
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Силовые мобилизационные рейды прошли в крупнейших городах Украины
Он выразил благодарность людям, которые поддерживали творчество группы в течение 30 лет её существования. «Для нас это просто радость и праздник».
Иных комментариев Вакарчук давать не стал, так же как и не прокомментировал действия сотрудников военкомата, задержавших мужчин на мероприятии.
Ранее сообщалось, что силовые мобилизационных рейды были проведены в крупных украинских городах.
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Анастасия Чинкова