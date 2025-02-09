Фото: Instagram** @boomboxfamily
Украинская группа «Бумбокс» отказалась от песен на русском языке. Теперь хит «Вахтёрам» будет исполняться только на мове, а выступлениям перед русской аудиторией положен конец.
Отмечается, что менеджмент и исполнители ранее были не против петь перед кем угодно за плату в 15 тысяч долларов. Плюсом идут ещё пять тысяч долларов на расходы за 45-минутный концерт, состоящий из десяти треков.
Однако власти Украины запретили музыкальному коллективу любое сотрудничество с Россией. При этом «Бумбоксу» запретили не только концертную деятельность, но и выезд из страны на время конфликта. Группе пришлось согласиться на это.
Напомним, что солист «Бумбокса» Андрей Хлывнюк ранее служил в разведку ВСУ и был ранен при обстреле – ему в лицо прилетели осколки мины.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Однако власти Украины запретили музыкальному коллективу любое сотрудничество с Россией. При этом «Бумбоксу» запретили не только концертную деятельность, но и выезд из страны на время конфликта. Группе пришлось согласиться на это.
Напомним, что солист «Бумбокса» Андрей Хлывнюк ранее служил в разведку ВСУ и был ранен при обстреле – ему в лицо прилетели осколки мины.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова