В Киевской области семейный конфликт из-за политических разногласий закончился трагедией
В Киевской области женщина смертельно ранила мужа во время спора о политике
В Киевской области произошла трагедия: семейная ссора на политической почве закончилась убийством. Об этом сообщает Baza.
Следствие установило, что 54-летняя женщина поссорилась с мужем во время приготовления еды на кухне. Во время разговора между супругами вспыхнул конфликт — мужчина отстаивал противоположную политическую позицию.
В какой-то момент женщина нанесла 70-летнему супругу удар ножом в область сердца. Пенсионер скончался на месте до приезда медиков. Подозреваемую задержали, в отношении неё ведутся следственные действия.
Читайте также: