В Киевской области семейный конфликт из-за политических разногласий закончился трагедией

26 ноября 2025, 20:20

В Киевской области женщина смертельно ранила мужа во время спора о политике

Фото: Istock / Yazid Nasuha

В Киевской области произошла трагедия: семейная ссора на политической почве закончилась убийством. Об этом сообщает Baza.