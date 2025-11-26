В Омске водитель вышвырнул школьника из автобуса на середину моста

26 ноября 2025, 19:28

В Омске водитель высадил подростка из автобуса на мосту из-за проблем с оплатой

Фото: Istock/BitsAndSplits

В Омске шофёр автобуса высадил подростка из-за проблем с оплатой проезда картой. Об этом сообщает NGS55 со ссылкой на местные паблики и мать школьника.





Женщина рассказала, что её 15-летний сын вошёл в общественный транспорт и попытался оплатить поездку картой. Однако водитель неправильно приложил карту к терминалу, и платёж не прошёл. Подросток пытался вежливо объяснить ситуацию, но человек за рулём ответил ему грубой бранью и выгнал из автобуса.

«Высадил ребёнка 15 лет на проезжую часть, даже не на остановке, а посередине моста 60-летия ВЛКСМ», — рассказала мать мальчика.