В Омске водитель вышвырнул школьника из автобуса на середину моста

В Омске водитель высадил подростка из автобуса на мосту из-за проблем с оплатой
В Омске шофёр автобуса высадил подростка из-за проблем с оплатой проезда картой. Об этом сообщает NGS55 со ссылкой на местные паблики и мать школьника.
Женщина рассказала, что её 15-летний сын вошёл в общественный транспорт и попытался оплатить поездку картой. Однако водитель неправильно приложил карту к терминалу, и платёж не прошёл. Подросток пытался вежливо объяснить ситуацию, но человек за рулём ответил ему грубой бранью и выгнал из автобуса.
«Высадил ребёнка 15 лет на проезжую часть, даже не на остановке, а посередине моста 60-летия ВЛКСМ», — рассказала мать мальчика.После публикации новости в местных пабликах и СМИ прокуратура начала проверку этого инцидента. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Если проверка выявит нарушения, прокуратура определит меры реагирования.
