Сильнейший за 17 лет пожар произошел в Гонконге
SCMP: в горящем ЖК в Гонконге огонь охватил все здания, 13 человек погибли
В Гонконге произошел пожар в жилом комплексе, который признали самым сильным за последние 17 лет. Об этом сообщает South China Morning Post.
Согласно последним данным, 13 человек погибли, а 22 получили травмы. В одном из охваченных огнем зданий находится более ста животных. На месте происшествия задействованы 767 спасателей и 400 полицейских.
Жилой комплекс Wang Fuk Court включает в себя восемь 31-этажных домов, где расположено 1,9 тысячи квартир. В настоящее время в комплексе проводится реновация. Здесь проживает около четырех тысяч человек.
