Сильнейший за 17 лет пожар произошел в Гонконге

26 ноября 2025, 19:55

SCMP: в горящем ЖК в Гонконге огонь охватил все здания, 13 человек погибли

Фото: iStock/grafoto

В Гонконге произошел пожар в жилом комплексе, который признали самым сильным за последние 17 лет. Об этом сообщает South China Morning Post.