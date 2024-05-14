Сход вагонов произошел под Волгоградом после «вмешательства» посторонних лиц

Фото: istock / Smederevac
На станции Котлубань в Волгоградской области произошел сход вагонов грузового поезда. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Приволжской железной дороги.
ЧП произошло вследствие «постороннего вмешательства». По предварительной информации, пострадавших нет.
Движение железнодорожного транспорта на месте происшествия временно остановлено, пассажиров предупредили о возможности задержки поездов.
В Приволжской РЖД добавили, что для устранения последствий схода вагонов на место направили восстановительные поезда со станций имени Максима Горького и Арчеда. Работает оперативный штаб. Точные причины произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Задержанного в Москве пьяного американца отпустили на свободу
Началась доследственная проверка по факту отравления курсантов института МВД РФ
Юноши накинулись на гуляющего в лесу мужчину с битой и ножом
Движение железнодорожного транспорта на месте происшествия временно остановлено, пассажиров предупредили о возможности задержки поездов.
В Приволжской РЖД добавили, что для устранения последствий схода вагонов на место направили восстановительные поезда со станций имени Максима Горького и Арчеда. Работает оперативный штаб. Точные причины произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Задержанного в Москве пьяного американца отпустили на свободу
Началась доследственная проверка по факту отравления курсантов института МВД РФ
Юноши накинулись на гуляющего в лесу мужчину с битой и ножом
Алина Юрчак