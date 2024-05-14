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Сход вагонов произошел под Волгоградом после «вмешательства» посторонних лиц

14 мая 2024, 05:54
Фото: istock / Smederevac

Фото: istock / Smederevac

На станции Котлубань в Волгоградской области произошел сход вагонов грузового поезда. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Приволжской железной дороги.
ЧП произошло вследствие «постороннего вмешательства». По предварительной информации, пострадавших нет.

Движение железнодорожного транспорта на месте происшествия временно остановлено, пассажиров предупредили о возможности задержки поездов.



В Приволжской РЖД добавили, что для устранения последствий схода вагонов на место направили восстановительные поезда со станций имени Максима Горького и Арчеда. Работает оперативный штаб. Точные причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае грузовик столкнулся с грузовым поездом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#станции
Задержанного за сбор денег для ВСУ студента отчислили из МГУ
Из МГУ отчислили украинского студента, пытавшегося собирать деньги для ВСУ
14 мая 2024, 05:20

Фото: istock / ABGlavin

Украинского студента Сергея Гулько, которого арестовали за попытки сбора денег для Вооруженных сил Украины, отчислили из университета. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу факультета фундаментальной медицины.
«С учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении», — рассказали в пресс-службе ФФМ.
Стоит отметить, что претензий к академической успеваемости юноши у факультета не было. В заявлении факультета сообщатся, что Гулько обучался как иностранный гражданин на платной основе.

В университете добавили, что администрация факультета не получала информацию о том, чтобы Гулько «публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения».

Ранее сообщалось, что станцевавшая тверк у Вечного огня студентка из Замбии получила год условно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#студент
#администрация
#новости
#всу
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Следствие просит суд арестовать полного тезку начальника кадрового главка МО РФ
14 мая 2024, 04:26

Фото: istock / Rawf8

Следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте полного тезки начальника главного управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича», — сообщил собеседник издания.
Согласно данным на сайте суда, судебное заседание было назначено на 18:25 мск 13 мая. Итоги рассмотрения материала еще не опубликовали.

До этого несколько Телеграм-каналов сообщало о следственных действиях в отношении начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова.

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#суд
#итоги
#следствие
#заседание
#меры
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Девочка невозмутимо играет на качелях пока рядом горит «квартира с демонами и ЦРУ» — видео
SHOT: Девушка подожгла свою квартиру в Люберцах из-за демонов и ЦРУ
14 мая 2024, 01:36

Фото: istock / photovs

В квартире в одной из многоэтажек в подмосковных Люберцах произошел пожар. Как сообщает Телеграм-канал Shot, квартиру с криками о демонах и ЦРУ подожгла местная жительница.
Возгорание произошло в одном из домов по улице Юности в ЖК «Люберецкий». В окне показалась девушка, выбрасывавшая свои вещи из окна первого этажа полыхающего помещения. На фоне этого ребенок невозмутимо качается на качелях.

Предполагаемая поджигательницы вылезла и сказала соседям, что дом неправильно построен и «в квартире никого нет, кроме: воды, света, газа и ЦРУ». Она также несколько раз проговорила о демонах в квартире. После «пирошоу» она села на лавочку и начала читать книгу.

Соседи вызвали сотрудников правоохранительных органов, пожарных и скорую помощь. Прибывшие на место медики забрали девушку с собой. По данным издания, пострадал кот, надышавшись дымом. Сведений о том, выжил ли он, нет.

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#кот
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#пожар
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#жк
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Задержание главного кадровика Минобороны подтвердили
ТАСС: начальник Главного управления кадров Минобороны России Кузнецов задержан
14 мая 2024, 01:07

Фото: Главное управление кадров Минобороны РФ

Начальник Главного управления кадров Министерства обороны России Юрий Кузнецов задержан. Сведенья подтверждает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.
«Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил собеседник информагентство.
Кузнецов занимал должность 2023 года, а до этого — был руководителем восьмого управления Генерального штаба.

Также в картотеке военного суда запись о заключении Кузнецова под стражу.

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#суд
#меры
#ск рф
#арест
#юрий кузнецов
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Появились сведения о задержании начальника главного управления кадров Минобороны
«Рыбарь»: задержан начальник главного управления кадров Минобороны РФ Кузнецов
14 мая 2024, 00:26

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Начальник главного управления кадров Министерства обороны России Юрий Кузнецов может быть задержан. Об этом информирует Телеграм-канал «Рыбарь».
Сообщается, что в отношении чиновника проведены следственные действия, а сам он не присутствовал на рабочем месте.

«Насколько нам известно, под внимание следствия попала деятельность Кузнецова как раз-таки на посту главы службы защиты гостайны, а не его кадровые дела», — сказано в сообщении.
Стоит отметить, что официальных сведений по этому поводу пока не поступало. Также не уточняется, какие эпизоды Кузнецову инкриминируются.

Напомним, до этого был арестован замглавы Минобороны Тимур Иванов. Он подозревается в коррупции в особо крупном размере при строительстве объектов под эгидой военного ведомства.

Ранее сообщалось, что житель Приморья, задержанный по подозрению в работе на украинскую разведку, раскаялся и принес извинения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#задержание
#минобороны рф
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В Архангельске горит теплоход «М. В. Ломоносов»
МЧС: Находящийся на ремонте теплоход «Ломоносов» загорелся в Архангельске
13 мая 2024, 23:02

Фото: МЧС РФ

На теплоходе «М.В. Ломоносов», находящемся на ремонте в сухом доке в Архангельске, вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, передает ТАСС.
Пожару присвоен второй ранг сложности, площадь возгорания достигла 936 квадратных метров, уточнили в пресс-службе. В настоящий момент существует угроза перехода пламени на соседний корабль, а также угроза его распространения на другую палубу.

По факту возгорания теплохода Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. На место направился региональный транспортный прокурор Виталий Фетисов.

«Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в связи с возгоранием на круизном теплоходе «М. В. Ломоносов», который находился на ремонте. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», — сказано в сообщении пресс-службы министерства.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области начался пожар на электроподстанции после удара БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
#пожар
#прокуратура
#корабль
#меры
#служба
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Задержанного в Москве пьяного американца отпустили на свободу
13 мая 2024, 22:11

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov

Американца Расселла Уильяма Никума, арестованного в Москве за мелкое хулиганство, отпустили на свободу, пишет ТАСС.
Об этом рассказали в правоохранительных органах. По данным ведомства, Уильям Рассел отбыл срок административного ареста.

О задержании гражданина США стало известно 7 мая. Пьяный мужчина забрался в детскую библиотеку на улице Народного Ополчения и уснул.

Позднее его обнаружили органы правопорядка. Известно, что перед тем, как разбить окно и пробраться в библиотеку, американец отдыхал в баре, там он изрядно выпил, поругался с друзьями и покинул заведение.

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#библиотека
#суд
#арест
#сша
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Началась доследственная проверка по факту отравления курсантов института МВД РФ
13 мая 2024, 21:13

Фото: iStock/sudok1

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту отравления курсантов института МВД РФ в Воронеже, пишет «Лента.ру».
Как рассказали в прокуратуре, количество отравившихся курсантов достигло 23 человек. Они жаловались на боли в животе и тошноту.

Инцидент произошел в праздничные дни — с 9 по 11 мая. В итоге семерых курсантов поместили в инфекционную больницу, остальные 16 находятся на амбулаторном лечении.

Ранее подобная ситуация произошла в Астрахани. Там от отравления неизвестным веществом скончались более пяти человек, троим из которых было от 25 до 37 лет, еще 14 госпитализированы.

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#воронеж
#подростки
#отравление
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Юноши накинулись на гуляющего в лесу мужчину с битой и ножом
13 мая 2024, 20:58

Фото: iStock/zoka74

В Воронеже молодые люди напали с битой и ножом на мужчину, который что-то искал в лесопосадке.
Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ. По данным следствия, 29-летний житель Воронежа обратился в полицию с заявлением, что стал жертвой ограбления.

По словам мужчины, он прогуливался в лесу около девяти часов вечера и столкнулся с двумя неизвестными с ножом и битой в руках. Парни избили его, забрали телефон и скрылись.

Молодых людей задержали. Ранее не судимые 21-летние парни рассказали, что пострадавший привлек их внимание своим подозрительным поведением. Он постоянно смотрел в телефон и что-то искал под кустами и деревьями, оглядываясь по сторонам.

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#нож
#суд
#избиение
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