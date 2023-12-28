В Киргизии предотвращён теракт в православной церкви

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen
Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии предотвратили теракт.
Его планировали совершить члены «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) перед наступлением Нового года.
ТАСС, ссылаясь на пресс-центр ГКНБ сообщает, что вовремя контртеррористических операций в Джалал-Абаде задержали несовершеннолетних участников международной террористической организации «Исламское государство — Вилаят Хорасан».
Подростков завербовали через интернет. По плану нужно было разместить самодельное взрывное устройство рядом с главной елкой на центральной площади Джалал-Абада.
В планах также было совершить и нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы по указанию иностранных посредников.
ГКНБ отмечает, что благодаря оперативным действиям удалось предотвратить намеченные теракты и обезопасить горожан.
Задержанные находятся под следствием, а правоохранители продолжают выявлять и пресекать действия террористических группировок.
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ТАСС, ссылаясь на пресс-центр ГКНБ сообщает, что вовремя контртеррористических операций в Джалал-Абаде задержали несовершеннолетних участников международной террористической организации «Исламское государство — Вилаят Хорасан».
В планах также было совершить и нападение на храм Успения Пресвятой Богородицы по указанию иностранных посредников.
ГКНБ отмечает, что благодаря оперативным действиям удалось предотвратить намеченные теракты и обезопасить горожан.
Задержанные находятся под следствием, а правоохранители продолжают выявлять и пресекать действия террористических группировок.
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Мария Фирсова