В Киргизии при жесткой посадке вертолета Ми-8 пострадали два человека
В Киргизии военный вертолет совершил жесткую посадку во время спасательной операции в горах. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на местное Минобороны.
Инцидент произошел 16 августа ориентировочно в 8:30 на высоте 4600 метров в районе Пика Победы. Причиной ЧП послужила сложная метеобстановка. На борту находились 10 человек, из них пострадали двое — командир экипажа и спасатель. Они получили различные переломы, их состояние оценивается как стабильное. К месту происшествия направлены специалисты.
Отмечается, что Ми-8 должен был эвакуировать альпинистов, среди которых, предположительно, есть погибший — турист из Италии. Еще два человека — из России и Германии — получили тяжелые травмы.
