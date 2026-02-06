В Кирове девочка получила травму из-за снега, упавшего с крыши дома
SHOT: В Кирове упавшая с крыши дома снежная глыба травмировала 11-летнюю девочку
В Кирове упавшая с крыши дома снежная глыба травмировала девочку. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Одиннадцатилетняя школьница направлялась на занятия во вторую смену, когда с крыши многоквартирного дома на Милицейской улице на неё упал снег. Прохожие оперативно пришли на помощь.
Пострадавшую доставили в травматологический центр. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.
