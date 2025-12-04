В Кирове шестилетняя девочка сбежала из детсада и уехала в другой район города

04 декабря 2025, 21:16

Фото: Istock/Sinicakover

В Кирове местный житель обнаружил шестилетнюю девочку в подъезде многоэтажного дома. Ребёнок самовольно покинул детский сад и уехал в незнакомый район города. Об этом информирует областное управление МВД.