В Кирове шестилетняя девочка сбежала из детсада и уехала в другой район города
В Кирове местный житель обнаружил шестилетнюю девочку в подъезде многоэтажного дома. Ребёнок самовольно покинул детский сад и уехал в незнакомый район города. Об этом информирует областное управление МВД.
Инцидент произошёл днём, когда мать пришла в детский сад за двумя детьми. Женщина оставила одетую шестилетнюю дочь в раздевалке и на несколько минут отошла за вторым ребёнком из другой группы. Вернувшись, она не нашла девочку на месте.
После того как поиски в здании детсада не дали результата, родители обратились в правоохранительные органы. Через несколько часов в полицию поступило заявление от местного жителя. Он нашёл ребёнка в подъезде своего дома.
Выяснилось, что девочка самостоятельно дошла до автовокзала, села в автобус и уехала в другой район. Ребёнка передали родителям. Правоохранители отмечают, что противоправных действий в отношении малышки не совершалось.
