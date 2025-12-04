Достижения.рф

В Кирове шестилетняя девочка сбежала из детсада и уехала в другой район города

Фото: Istock/Sinicakover

В Кирове местный житель обнаружил шестилетнюю девочку в подъезде многоэтажного дома. Ребёнок самовольно покинул детский сад и уехал в незнакомый район города. Об этом информирует областное управление МВД.



Инцидент произошёл днём, когда мать пришла в детский сад за двумя детьми. Женщина оставила одетую шестилетнюю дочь в раздевалке и на несколько минут отошла за вторым ребёнком из другой группы. Вернувшись, она не нашла девочку на месте.

После того как поиски в здании детсада не дали результата, родители обратились в правоохранительные органы. Через несколько часов в полицию поступило заявление от местного жителя. Он нашёл ребёнка в подъезде своего дома.

Выяснилось, что девочка самостоятельно дошла до автовокзала, села в автобус и уехала в другой район. Ребёнка передали родителям. Правоохранители отмечают, что противоправных действий в отношении малышки не совершалось.

Ольга Щелокова

