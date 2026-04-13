В Бурятии мужчина подорвался, попытавшись разрезать снаряд
В Бурятии мужчина погиб при попытке распилить боеприпас. Об этом сообщили в Telegram-канале Babr Mash.
Трагедия произошла в посёлке Гусиное Озеро. Согласно материалу, 35-летний местный житель нашёл снаряд и попытался его разрезать. В этот момент боеприпас сдетонировал. От полученных травм мужчина скончался на месте. Другие подробности инцидента пока не приводятся.
Ранее «Радио 1» передавало, что 12 апреля 11-летний мальчик вместе с другом поджигал петарды на спортплощадке возле школы в Орехово-Зуево. Ребенок положил одно из устройств в карман, после чего раздался взрыв. По последней информации, пострадавшего несовершеннолетнего готовят к переводу в Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля.
