В Малайзии задержали два танкера с россиянами на борту
Власти Малайзии задержали два танкера с россиянами на борту по подозрению в незаконной перегрузке дизельного топлива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство морского контроля страны (MMEA).
Инцидент произошел 11 апреля в районе Баган-Аджам вблизи острова Пенанг. Проверку провели после получения разведданных о подозрительной активности судов.
Всего задержали 22 членов экипажа. Среди них — граждане Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и Индонезии. Директор MMEA штата Пенанг Мухаммад Суффи Мохд Рамли заявил, что оба судна находились в сцепленном состоянии и, предположительно, осуществляли перегрузку нефти без разрешения
Речь идет примерно о 700 тысячах литров дизельного топлива стандарта Euro 5. Общий объем изъятого оценивается примерно в 800 тысяч литров на сумму около 5,43 миллиона ринггитов.
Происхождение танкеров и топлива, а также его предполагаемое назначение, власти не уточнили.
Читайте также: