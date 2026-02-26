В Чите лесовоз влетел в жилой дом, есть жертвы

26 февраля 2026, 16:37

В Ингодинском районе Читы лесовоз врезался в частный дом, трое погибли

Фото: Istock/gorodenkoff

Вечером 26 февраля в Ингодинском районе Читы произошла серьёзная авария с участием большегруза. Подробности приводит пресс-служба региональной Госавтоинспекции.