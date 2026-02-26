Достижения.рф

В Чите лесовоз влетел в жилой дом, есть жертвы

В Ингодинском районе Читы лесовоз врезался в частный дом, трое погибли
Фото: Istock/gorodenkoff

Вечером 26 февраля в Ингодинском районе Читы произошла серьёзная авария с участием большегруза. Подробности приводит пресс-служба региональной Госавтоинспекции.



Установлено, что водитель лесовоза не справился с управлением на автодороге, съехал с проезжей части и врезался в придомовые постройки. Удар пришёлся по частному жилому дому.

По предварительной информации, причиной трагедии мог стать отказ тормозной системы. В результате столкновения здание получило серьёзные разрушения. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и сотрудники ГАИ.

В настоящий момент они разбирают завалы и извлекают тела погибших. По уточнённым сведениям, жертвами ДТП стали три человека. Кроме того, пострадал ещё один человек. Медики оказывают ему необходимую помощь. Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

Ольга Щелокова

