В Чите лесовоз влетел в жилой дом, есть жертвы
Вечером 26 февраля в Ингодинском районе Читы произошла серьёзная авария с участием большегруза. Подробности приводит пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Установлено, что водитель лесовоза не справился с управлением на автодороге, съехал с проезжей части и врезался в придомовые постройки. Удар пришёлся по частному жилому дому.
По предварительной информации, причиной трагедии мог стать отказ тормозной системы. В результате столкновения здание получило серьёзные разрушения. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и сотрудники ГАИ.
В настоящий момент они разбирают завалы и извлекают тела погибших. По уточнённым сведениям, жертвами ДТП стали три человека. Кроме того, пострадал ещё один человек. Медики оказывают ему необходимую помощь. Обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.
