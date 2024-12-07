В Кировской области при аварии с минивэном и легковушкой погибли три человека

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В результате дорожно-транспортного происшествия в Кировской области, в котором столкнулись минивэн и легковой автомобиль, пострадали три человека, сообщило РИА Новости региональное управление МВД.
Дорожно-транспортный инцидент произошёл в субботу в 13.30 по московскому времени в Юрьянском районе на 427 километре федеральной автодороги «Вятка».
На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Движение по трассе ограничено. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства аварии.
По информации следственного управления следственного комитета по региону, среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии есть дети, их госпитализировали, сообщило агентство ТАСС.
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«Произошло столкновение автомобилей Volkswagen Caravelle и «Лада Гранта». В результате происшествия, по предварительным данным, три человека погибли и семь получили травмы», — говорилось в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Движение по трассе ограничено. На данный момент проводится проверка и устанавливаются обстоятельства аварии.
По информации следственного управления следственного комитета по региону, среди пострадавших в дорожно-транспортном происшествии есть дети, их госпитализировали, сообщило агентство ТАСС.
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Ольга Енгалычева