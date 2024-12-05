В Москве столкнулись автобус и легковушка, есть пострадавшие

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Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой в Москве, передает РЕН ТВ, ссылаясь на источники. Уточняется, что все произошло на Боровском шоссе. Подробности и причины аварии выясняются, пострадавшими сейчас занимаются медики.
Перед этим сообщалось, что в Северной столице погрузчик насмерть задавил водителя после аварии.
В пресс-службе регионального главка МВД России прокомментировали, что ЧП произошло на Софийской улице в поселке Петро-Славянка. Водитель погрузчика столкнулся с газелью, выпав на дорогу, где мужчину задавил его же погрузчик.
Также недавно было опубликовано видео с жительницей Владивостока, которая бросалась с дубиной на проезжающие автомобили.
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В пресс-службе регионального главка МВД России прокомментировали, что ЧП произошло на Софийской улице в поселке Петро-Славянка. Водитель погрузчика столкнулся с газелью, выпав на дорогу, где мужчину задавил его же погрузчик.
Также недавно было опубликовано видео с жительницей Владивостока, которая бросалась с дубиной на проезжающие автомобили.
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Никита Кротов