В Тюменской области в ДТП погибло два человека, трое пострадали

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На 284-м километре трассы Тюмень - Омск в Ишимском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Opel, Renault и грузовика Sitrak. Для двоих людей инцидент стал смертельным, трое пострадали.
В результате аварии погиб 66-летний пассажир Renault, а водитель Opel, получивший тяжелые травмы, скончался в больнице, передает ТАСС.
Еще три человека получили травмы: два пассажира Opel и водитель Renault. По предварительной информации, причиной аварии стало выезд автомобиля Opel на встречную полосу.
Обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Москве столкнулись автобус и легковушка. В результате столкновения пять человек пострадали.
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Еще три человека получили травмы: два пассажира Opel и водитель Renault. По предварительной информации, причиной аварии стало выезд автомобиля Opel на встречную полосу.
Обстоятельства происшествия уточняются, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Москве столкнулись автобус и легковушка. В результате столкновения пять человек пострадали.
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Мария Моисеева