В Кировской области завели дело после падения вертолета Ми-2

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Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Даровском районе Кировской области, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).
Жесткая посадка вертолета произошла вечером 26 октября, на борту Ми-2 находились четыре человека. Никто из них не выжил. За штурвалом находился генеральный директор частной авиакомпании «Вяткавиа» Валентин Комлев.
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Александр Климов