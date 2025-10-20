В Кировском районе Петербурга нашли скелетированные останки женщины
В Кировском районе Санкт-Петербурга обнаружены скелетированные останки женщины. Как сообщает «Фонтанка», жуткую находку сделали 20 октября в канаве у дома 177 по проспекту Народного Ополчения — неподалёку от детского сада.
Сообщение о происшествии поступило в полицию около трёх часов дня. На месте обнаружили кости и фрагменты одежды. Предварительно, останки принадлежат погибшей женщине примерно 60–70 лет.
Скелет направлен на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти и личность жительницы.
Читайте также: