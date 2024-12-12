Рабочий погиб на шахте в Свердловской области

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Один рабочий погиб во время обрушения горной породы на шахте «Ново-Кальинская» в Североуральске (Свердловская область).
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, трагедия произошла 12 декабря на Северной шахте № 13. Причиной обрушения породы стал горно-тектонический удар.
Под завалами оказался рабочий, при подъёме из шахты его состояние ухудшилось, пострадавшему оказали медицинскую помощь, но его всё равно не удалось спасти.
Сейчас шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы.
На место происшествия выехал прокурор Североуральска Виталий Сапожников.
Ранее на шахте «Алардинская» в Калтанском округе Кемеровской области произошёл пожар, в результате которого были эвакуированы 120 человек.
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Под завалами оказался рабочий, при подъёме из шахты его состояние ухудшилось, пострадавшему оказали медицинскую помощь, но его всё равно не удалось спасти.
Сейчас шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы.
На место происшествия выехал прокурор Североуральска Виталий Сапожников.
Ранее на шахте «Алардинская» в Калтанском округе Кемеровской области произошёл пожар, в результате которого были эвакуированы 120 человек.
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Анастасия Ларина