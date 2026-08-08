В Кисловодске неизвестная женщина увела четырёхлетнего мальчика из парка
В Кисловодске днём в парке неизвестная женщина схватила четырёхлетнего мальчика и скрылась с ним в толпе. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Ребёнок гулял с бабушкой и дедушкой, когда к нему подошла посторонняя и увела его. Родные объявили о пропаже через громкоговоритель, очевидица подтвердила, что видела, как ребёнка уводят.
Мальчика нашли в нескольких кварталах от парка — камеры зафиксировали, как женщина насильно ведёт плачущего малыша. Виновницу оперативно задержали. Она заявила, что спасала ребёнка с проезжей части. Мать мальчика отвергает эту версию: рядом с местом происшествия нет дорог, а сына увели слишком далеко. Против похитительницы возбудили несколько уголовных дел.
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