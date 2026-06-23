В Китае автобус с десятками российских туристов столкнулся с экскаватором

23 июня 2026, 05:14

Российские туристы не пострадали при столкновении автобуса с экскаватором в Китае

Фото: iStock/conejota

В китайском Хуньчуне автобус с российскими туристами столкнулся с экскаватором. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на минтуризма Приморья.