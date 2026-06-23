В Китае автобус с десятками российских туристов столкнулся с экскаватором
В китайском Хуньчуне автобус с российскими туристами столкнулся с экскаватором. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на минтуризма Приморья.
ДТП произошло 22 июня, когда автобус следовал из Хуньчуня в Яньцзи. В салоне находились 33 пассажира: 24 гражданина РФ (все путешествовали самостоятельно по безвизовому режиму, без участия туроператора) и 9 китайцев.
На кадрах с места происшествия, которые появились в соцсетях, видно, что автобус получил значительные повреждения. Ему смяло кабину и выбило практически все боковые стекла с правой стороны.
У троих китайских пассажиров обнаружили лёгкие травмы, но опасности для их жизни нет. Россияне не пострадали. Власти Приморья поддерживают связь с генеральным консульством КНР относительно сложившейся ситуации.
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