Экс-защитник «Динамо» оценил возможный уход камерунского форварда из клуба
Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал возможный уход нападающего Муми Нгамалё из столичного клуба. По мнению экс-защитника, расставание с игроком не окажет существенного влияния на команду. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что вероятность ухода Нгамалё после завершения контракта достаточно высока. Действующее соглашение футболиста рассчитано до конца июня 2026 года.
Гранат отметил, что лучшие матчи камерунский форвард провёл во времена работы бывшего главного тренера Марцела Лички. При этом он считает, что новый наставник команды будет строить игру исходя из собственного видения и подбирать футболистов под свои требования.
Также экс-игрок «Динамо» высказался о трансферной политике клуба. По его словам, сегодня качественные российские футболисты стоят очень дорого, поэтому многие команды всё чаще обращают внимание на зарубежный рынок. При этом Гранат подчеркнул, что для успешного развития клуба важно сохранять баланс между отечественными и иностранными игроками в составе.
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