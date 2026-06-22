Экс-защитник «Динамо» оценил возможный уход камерунского форварда из клуба

22 июня 2026, 19:03

Владимир Гранат заявил, что уход Нгамалё не станет серьёзной потерей для «Динамо»

Фото: Istock / Anton Vierietin

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал возможный уход нападающего Муми Нгамалё из столичного клуба. По мнению экс-защитника, расставание с игроком не окажет существенного влияния на команду. Об этом сообщает Metaratings.ru.