«Отвратительно!»: Павел Деревянко резко высказался о мужчинах, уклоняющихся от алиментов

22 июня 2026, 21:57

Павел Деревянко заявил, что не понимает отцов, которые не помогают своим детям

Павел Деревянко (Фото: Instagram* / @pablo_derevyanko)

Павел Деревянко поделился своим отношением к мужчинам, которые не участвуют в жизни собственных детей и уклоняются от выплаты алиментов. На открытии бутика FABZPRO актёр признался, что подобное поведение вызывает у него искреннее возмущение. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Деревянко, он не понимает, как можно отказаться от ответственности за своих наследников, особенно если из-за этого страдают дети и их матери. Артист отметил, что для него забота о ребёнке — естественная обязанность каждого отца, независимо от того, сохранились ли отношения с бывшей супругой.





«Мне уже 50 лет, а я до сих пор не могу спокойно воспринимать истории про мужчин, которые не платят алименты. Для меня это абсолютно ненормально. Не понимаю, почему не все мужчины считают своим долгом помогать детям и поддерживать хорошие отношения с бывшими жёнами. Это отвратительно», — заявил актёр.