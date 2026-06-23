Cпасатели продолжают поиски трех рыбаков с перевернувшегося на Камчатке катера

23 июня 2026, 04:55

Спасатели не обнаружили трех рыбаков с перевернувшегося в Авачинском заливе катера

Фото: iStock/TerryKelly

Поиски трёх рыбаков, катер которых перевернулся в Авачинском заливе на Камчатке, пока не дали результатов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям края Сергея Лебедева.