Cпасатели продолжают поиски трех рыбаков с перевернувшегося на Камчатке катера
Поиски трёх рыбаков, катер которых перевернулся в Авачинском заливе на Камчатке, пока не дали результатов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям края Сергея Лебедева.
Связь с мужчинами, которые вышли из порта Петропавловска-Камчатского на рыбалку, оборвалась вчера вечером. К месту бедствия вылетел вертолёт Ми-8 МЧС, также специалисты задействовали буксир «Капитан Мишин» и катер «Марлин». Восточное МСУТ СК возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.
Лебедев уточнил, что с воздуха в десяти километрах от берега бухты Жировая заметили нос затонувшей лодки. Его принадлежность к пропавшему судну ещё устанавливается — исчезнувших рыбаков рядом не было. Поиск людей продолжается.
Ранее «Радио 1» передавало, что молодой человек, напавший на людей в краснодарском торговом центре, извинился перед семьёй погибшей женщины. Инцидент случился 20 июня. Тогда буйного парня, который размахивал ножом, помог задержать смелый очевидец.
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