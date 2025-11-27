В Питере задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионерки 1,2 млн

27 ноября 2025, 05:13

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Курьера дистанционных мошенников, забравшего более одного миллиона рублей у сибирской пенсионерки, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД 24».





Согласно материалу, аферисты использовали проверенную схему, чтобы обмануть 79-летнюю жительницу Красноярского края.



Представившись юристами, мошенники убедили пожилую женщину, что ее счета взломаны. Она «обрабатывали» жертву несколько дней, оказывая на нее психологическое давление. В результате пенсионерка поверила, что ей нужно срочно «задекларировать» свои средства.



Пострадавшая собрала все сбережения и передала их курьеру на остановке «Локомотив» в Красноярске. Тот забрал сверток с 1 195 000 рублей наличкой, однако позднее его оперативно задержала полиция.





«Как рассказал ранее судимый 45-летний задержанный, курьером он работал с сентября. Сначала собирал деньги в Санкт-Петербурге, а потом стал расширять географию», — говорится в материале.