В Питере задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионерки 1,2 млн
Курьера дистанционных мошенников, забравшего более одного миллиона рублей у сибирской пенсионерки, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД 24».
Согласно материалу, аферисты использовали проверенную схему, чтобы обмануть 79-летнюю жительницу Красноярского края.
Представившись юристами, мошенники убедили пожилую женщину, что ее счета взломаны. Она «обрабатывали» жертву несколько дней, оказывая на нее психологическое давление. В результате пенсионерка поверила, что ей нужно срочно «задекларировать» свои средства.
Пострадавшая собрала все сбережения и передала их курьеру на остановке «Локомотив» в Красноярске. Тот забрал сверток с 1 195 000 рублей наличкой, однако позднее его оперативно задержала полиция.
«Как рассказал ранее судимый 45-летний задержанный, курьером он работал с сентября. Сначала собирал деньги в Санкт-Петербурге, а потом стал расширять географию», — говорится в материале.Часть средств пострадавших курьер оставлял себе, остальное переводил аферистам на указанные счета.
Следственным отделом МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется расследование с целью установить все эпизоды преступной деятельности задержанного.